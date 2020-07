Útok hackerov na Twitteri už rieši FBI, Obama ani Biden sa do svojich účtov nedostanú

Postihnuté účty hneď uzamkli

Sociálne siete by mali preveriť svoju bezpečnosť

17.7.2020 - Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) začal vyšetrovanie stredajšieho hackerského útoku na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.Jeho terčom sa stalo mnoho prominentných amerických osobností, ako napríklad Elon Musk, Bill Gates, Joe Biden či Barack Obama, prostredníctvom ktorých hackeri žiadali o zaslanie peňazí na bitcoinový účet s tým, že sa ľuďom vráti dvojnásobok. "Zdá sa, že účty napadli" na spáchanie podvodu s kryptomenou, uviedla FBI a vyzvala verejnosť, aby bola opatrná.Výbor amerického Senátu pre obchod vyzval spoločnosť Twitter, aby ho o incidente informovala. Urobiť tak má do 23. júla.Twitter v sérii tweetov vysvetlil, že to bol podľa všetkého "koordinovaný útok sociálneho inžinierstva" zameraný na niektorých jeho zamestnancov s prístupom k vnútorným systémom a nástrojom. Prostredníctvom nich hackeri následne prevzali kontrolu nad mnohým prominentnými a overenými účtami a tweetovali za nich.Twitter uviedol, že postihnuté účty okamžite uzamkli, pochybné príspevky odstránili a tiež v rámci vyšetrovania dočasne zabránili uverejňovaniu obsahu z overených účtov či pozastavili žiadosti o resetovanie hesla. Do odvolania tiež používatelia nemôžu vo svojich príspevkoch zverejňovať adresy bitcoinových peňaženiek.Za krátky čas, čo boli pochybné tweety online, odkaz, ktorý obsahovali, dostal príspevky v hodnote viac ako 100-tisíc dolárov (v prepočte zhruba 88-tisíc eur). Niektoré napadnuté účty odkazovali používateľov na webstránku cryptoforhealth.com.Na službe Instagram je účet s takýmto názvom, ktorý zrejme vznikol v súlade s hackerským útokom a zverejnil správu, v ktorej sa uvádza, že je to "charitatívny útok" a peniaze si nájdu správne miesto.Podľa odborníčky pre kybernetickú bezpečnosť Alexi Drew z King's College London stredajší incident poukazuje na potrebu toho, aby si všetky významné platformy sociálnych médií skontrolovali ich bezpečnostné opatrenia. Najmä v čase blížiacich sa prezidentských volieb v USA."Spoločnosti sociálnych médií, ako Twitter a Facebook, majú všetky povinnosti zvážiť škody a vplyv, aké môžu mať ich platformy na voľby v roku 2020. Myslím si, že niektoré spoločnosti to berú vážnejšie ako druhé," uviedla expertka pre BBC.