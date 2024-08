Útok na Časiv Jar neprežilo najmenej päť civilistov, Ukrajinci zostrelili 24 ruských dronov

31.8.2024 (SITA.sk) - Najmenej päť civilistov prišlo o život v dôsledku sobotňajšieho útoku Rusov na ukrajinské mesto Časiv Jar v Doneckej oblasti. Ako na Telegrame uviedol vedúci vojenskej správy v Doneckej oblasti Vadym Filaškin , zosnulými sú muži vo veku od 24 do 48 rokov.„Časiv Jar už viac ako dva roky nemôže zažiť normálny život. Nerobte zo seba ruský cieľ! Evakuujte sa!“ vyzval Filaškin miestnych obyvateľov.Počas uplynulej noci ukrajinské letectvo zostrelilo 24 útočných bezpilotných lietadiel Šáhid a dovedna 25 dronov sa zrútilo. Dva drony odleteli naspäť do Ruska a jeden do Bieloruska. Podľa ukrajinského letectva Rusi tiež odpálili raketu Iskander a štyri protilietadlové riadené strely.Na odrazení ruského leteckého útoku sa podieľali lietadlá, protilietadlové raketové jednotky, jednotky elektronického boja a mobilné palebné skupiny ukrajinských obranných síl.