Útok na leteckú základňu pri Petrohrade, ktorý zničil bombardér Tu-22M3, pravdepodobne neprišiel spoza hraníc Ruska (video)

??? Tu-22M3 at the Soltsy airfield pic.twitter.com/gGmkxyNUSu — MAKS 23 ??? (@Maks_NAFO_FELLA) August 22, 2023

22.8.2023 (SITA.sk) - Útok bezpilotného lietadla, ktorý zničil bombardér Tu-22M3 na letisku Solcy v ruskej Novgorodskej oblasti neďaleko Petrohradu, mohli vykonať z ruského územia. V najnovšej aktualizácii to tvrdí britské obranné spravodajstvo.Podľa Britov bezpilotné lietadlá pravdepodobne nemajú dosah doletieť do zariadenia Solcy spoza hraníc Ruska. „Toto je prinajmenšom tretí úspešný útok na letiská ruskej armády, čo opäť vyvoláva otázky o schopnosti Ruska chrániť strategické miesta hlboko vo vnútri krajiny,“ poznamenávajú Briti.Britské obranné spravodajstvo tiež poukázalo na to, že Rusko často používalo bombardéry Tu-22M3 na odpálenie nepresných ťažkých protilodných rakiet Ch-22 na Ukrajinu a tiež pri intenzívnom bombardovaní Mariupoľa . Ruské ministerstvo obrany po útoku informovalo o poškodení lietadla, no zábery na Telegrame jasne ukázali, že stroj zachvátili obrovské plamene. Podľa BBC Verify sú zábery dôveryhodné.