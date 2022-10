Útok na LGBTI komunitu bol útokom na slobodnú a otvorenú spoločnosť. Je to chyba aj nás všetkých, vyhlásila Via Iuris

Video: Zásah polície po streľbe na Zámockej ulici

Video: Pátranie po páchateľovi streľby na Zámockej ulici

13.10.2022 - Vražda dvoch ľudí z LGBT komunity zasiahla aj členov neziskovej organizácie Via Iuris. „Po včerajšku sa nám len ťažko hľadajú slová. Útok na LGBTI komunitu bol útokom na slobodnú a otvorenú spoločnosť," uviedla organizácia Via Iuris na sociálnej sieti. Podľa organizácie sú takéto nezmyselné vraždy krutým dôkazom toho, kam až môže viesť šírenie nenávisti voči akýmkoľvek menšinám.„Žiaľ, je to chyba aj nás všetkých, väčšinovej spoločnosti, ak nedokážeme menšiny ochrániť," dodáva Via Iuris s vyjadrením úprimnej sústrasti pozostalým.