Útok na ministerstvo si vyžiadal 7 obetí, Taliban odmieta zodpovednosť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kábul 20. apríla (TASR) - Najmenej sedem obetí na životoch vrátane štyroch civilistov si vyžiadal v sobotu útok zatiaľ neidentifikovanej skupiny na sídlo afganského ministerstva telekomunikácií v Kábule, ktorý sa bezpečnostným zložkám podarilo ukončiť až po niekoľkých hodinách. Ďalších najmenej osem civilistov utrpelo zranenia, uviedla tlačová agentúra AP s odvolaním sa na oficiálne zdroje.V 18-poschodovej budove zostalo uväznených približne 2000 ľudí po tom, ako sa stala terčom samovražedných bombových útočníkov a ozbrojencov. Po úvodnom výbuchu okolo 11.40 h miestneho času (09.10 h SELČ) nasledovala prerušovaná streľba až zhruba do 17.00 h (14.30 h SELČ), keď ministerstvo vnútra oznámilo ukončenie bezpečnostnej operácie, informovala agentúra AFP.K útoku, ktorému v hlavnom meste Afganistanu predchádzalo niekoľkotýždňové obdobie relatívneho pokoja, sa zatiaľ nikto neprihlásil. Militantné hnutie Taliban ako jeden z možných pôvodcov vyhlásilo, že s ním. Krvavé útoky v Kábule však v minulosti opakovane podnikla i afganská odnož teroristickej organizácie Islamský štát.Podľa zdroja AFP s prostredia bezpečnostných zložiek boli do prestreliek pri budove ministerstva telekomunikácií v centre Kábulu zapojení štyria útočníci. Ministerstvo vnútra po ukončení zásahu oznámilo na Twitteri, žePracovníci ministerstva sa v panike presúvali na najvyššie poschodie budovy. Podľa predošlej správy agentúry DPA páchatelia prenikli do objektu hlavnej pošty a z miesta udalosti stúpal k oblohe dym.Kancelária afganského prezidenta vyhlásila, že, pričom