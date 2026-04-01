Pondelok 6.4.2026
Meniny má Irena
01. apríla 2026
Útok na reportéra STVR Bradu nezostal bez odozvy, Asociácia európskych novinárov sa postavila na jeho stranu
Tagy: Útok na novinára
Slovenská sekcia Asociácie európskych novinárov (AEJ) dôrazne odsudzuje útok na reportéra
1.4.2026 (SITA.sk) - Slovenská sekcia Asociácie európskych novinárov (AEJ) dôrazne odsudzuje útok na reportéra STVR Ivana Bradu, ktorý je jej predsedom a zároveň je aj členom úzkeho vedenia AEJ Int. v pozícii jej pokladníka. Ako informovala asociácia, k útoku na novinára prišlo pred budovou Okresného súdu v Nových Zámkoch v pondelok 30. marca zo strany účastníka súdneho pojednávania.
Ivan Brada, ktorý dlhodobo sleduje kauzu privatizácie a tunelovania podniku Elektrosvit, oslovil jedného z aktérov procesu - advokáta Martina Šutku, aby získal jeho vyjadrenie. Šutka je členom Slovenskej advokátskej komory a v predmetnej kauze čelí obvineniu z legalizácie príjmu z trestnej činnosti.
Podľa asociácie však Šutka použil slzný sprej priamo pred súdom a vstrekol reportérovi neznámu látku do očí. „Zo súvislého záznamu kamery reportéra Ivana Bradu vyplýva, že advokát Šutka mal slzný sprej už priamo na súde, čo by malo zrejme zaujímať aj sudcov a zamestnancov uvedeného súdu,“ uviedla vo svojom stanovisku AEJ.
Po incidente sa Ivan Brada okamžite schoval do budovy súdu, kde žiadal pomoc a žiadal o privolanie sanitky. Ako ďalej incident opísala AEJ, justičná stráž jeho požiadavku odmietla s tvrdením, že išlo pravdepodobne iba o slzný sprej a že následky rýchlo pominú. Zdravotnú záchrannú službu aj políciu napokon privolal reportér Brada sám. U nich a zdravotníkov, ako aj na očnom oddelení, sa napokon stretol s ústretovým a profesionálnym prístupom.
Podľa asociácie novinárov tento incident poukazuje na extrémne negatívne dôsledky polarizácie a nenávisti v slovenskej spoločnosti, prejavujúce sa aj v individuálnych útokoch a násilí voči novinárom, ktorí sa snažia odhaľovať pravdu.
„Tento príbeh je jedným zo svedectiev toho, do akej formy a polôh vyúsťuje polarizácia a nenávisť v slovenskej spoločnosti, aké rozmery nadobudli ľahostajnosť a dokonca brutalita zožierajúca orgány, ktoré by mali byť vlastne príkladom boja proti bezpráviu a zločinnosti,“ uviedli v stanovisku bývalý predseda slovenskej sekcie AEJ Július Lőrincz a jej tajomník Tibor Macák.
Zdroj: SITA.sk - Útok na reportéra STVR Bradu nezostal bez odozvy, Asociácia európskych novinárov sa postavila na jeho stranu © SITA Všetky práva vyhradené.
Ivan Brada, ktorý dlhodobo sleduje kauzu privatizácie a tunelovania podniku Elektrosvit, oslovil jedného z aktérov procesu - advokáta Martina Šutku, aby získal jeho vyjadrenie. Šutka je členom Slovenskej advokátskej komory a v predmetnej kauze čelí obvineniu z legalizácie príjmu z trestnej činnosti.
Použitie slzného spreja
Podľa asociácie však Šutka použil slzný sprej priamo pred súdom a vstrekol reportérovi neznámu látku do očí. „Zo súvislého záznamu kamery reportéra Ivana Bradu vyplýva, že advokát Šutka mal slzný sprej už priamo na súde, čo by malo zrejme zaujímať aj sudcov a zamestnancov uvedeného súdu,“ uviedla vo svojom stanovisku AEJ.
Po incidente sa Ivan Brada okamžite schoval do budovy súdu, kde žiadal pomoc a žiadal o privolanie sanitky. Ako ďalej incident opísala AEJ, justičná stráž jeho požiadavku odmietla s tvrdením, že išlo pravdepodobne iba o slzný sprej a že následky rýchlo pominú. Zdravotnú záchrannú službu aj políciu napokon privolal reportér Brada sám. U nich a zdravotníkov, ako aj na očnom oddelení, sa napokon stretol s ústretovým a profesionálnym prístupom.
Asociácia upozorňuje na dôsledky
Podľa asociácie novinárov tento incident poukazuje na extrémne negatívne dôsledky polarizácie a nenávisti v slovenskej spoločnosti, prejavujúce sa aj v individuálnych útokoch a násilí voči novinárom, ktorí sa snažia odhaľovať pravdu.
„Tento príbeh je jedným zo svedectiev toho, do akej formy a polôh vyúsťuje polarizácia a nenávisť v slovenskej spoločnosti, aké rozmery nadobudli ľahostajnosť a dokonca brutalita zožierajúca orgány, ktoré by mali byť vlastne príkladom boja proti bezpráviu a zločinnosti,“ uviedli v stanovisku bývalý predseda slovenskej sekcie AEJ Július Lőrincz a jej tajomník Tibor Macák.
Zdroj: SITA.sk - Útok na reportéra STVR Bradu nezostal bez odozvy, Asociácia európskych novinárov sa postavila na jeho stranu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Útok na novinára
