Útok na ruské vrtuľníky a obrannú techniku môže prinútiť Moskvu k presunutiu operačných základní

20.10.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský úder na ruské vrtuľníky a obrannú techniku skôr počas týždňa by mohol primať Moskvu znova presunúť operačné základne a veliteľské a riadiace uzly ďalej od frontovej línie.Vo svojej pravidelnej správe o vojne na Ukrajine , na ktorú sa odvoláva denník The Guardian, to uvádza britské ministerstvo obrany. V utorok ukrajinské sily po prvý raz použili americké taktické rakety dlhého doletu z USA a zasiahli ruské letecké základne v Berďansku a Luhansku.Rozsah škôd zostáva dosiaľ nepotvrdený, ministerstvo obrany však konštatuje, že je pravdepodobné, že úder zničil deväť vrtuľníkov v Berďansku. A ďalších päť v Luhansku.„Ak sa to potvrdí, je veľmi pravdepodobné, že tieto straty budú mať vplyv na schopnosť Ruska brániť sa a viesť ďalšie útočné aktivity na tejto osi," konštatuje Londýn. Vzhľadom na tlak na ruskú vojenskú výrobu bude podľa rezortu akákoľvek potvrdená strata pre Rusko ťažko nahraditeľná v krátkodobom aj strednodobom horizonte.