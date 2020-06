Útok na škole vo Vrútkach neprežila jedna osoba a zranené sú aj deti, policajti páchateľa zastrelili (video+foto)

aktualizované 11. júna 13:40









"Ďalšie osoby zranil a sú na ošetrení v martinskej nemocnici. Ide o dve deti a dve dospelé osoby," priblížila polícia. Útočníkom bol 22-ročný Martinčan, ktorý sa po čine pokúsil o útek a policajti ho zastrelili.

11.6.2020 (Webnoviny.sk) -V spojenej škole na Ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach útočil mladý muž s nožom. Ako informovala polícia na sociálnej sieti Facebook napadol pracovníkov školy aj žiakov.„Po útoku zahynula jedna dospelá osoba,“Polícia dodala, že situáciu má pod kontrolou. Na miesto vyslali aj posttraumatický tím a prišiel aj policajný prezident Milan Lučanský, ktorý uviedol, že uvedeného skutku sa dopustil žiak, ktorý školu v minulosti navštevoval.Po rozbití sklenenej výplne na dverách a vniknutí do školy zranil nožom školníka a smrteľne aj zástupcu riaditeľa školy, ktorí ho chceli zastaviť "Následne na to vbehol do najbližšej triedy, kde podľa prvotných informácií ťažko zranil učiteľku a viacerými bodnými ranami aj dve deti," povedal Lučanský s tým, že mladík sa potom pokúsil o útek."Hliadka, ktorá bola v blízkosti vykonala služobný zákrok a začala páchateľa prenasledovať s tým, že ho chceli zadržať," uviedol Lučanský. Páchateľ sa však podľa neho aktívne bránil nožom a policajti tak museli použiť zbraň a usmrtili ho. "Na mieste zasahovalo viacero policajných zložiek z krajského riaditeľstva, príslušníci NAKA a aj posttraumatický tím, ktorý podal psychologickú pomoc žiakom aj rodičom poškodených detí," doplnil.