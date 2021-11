Útok nožom v nemeckom rýchlovlaku bol náhodný, úmysel mladého Sýrčana ostáva nejasný

Použil zatvárací nožík

Polícii nekládol odpor

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.11.2021 (Webnoviny.sk) - Muž, ktorý v sobotu pobodal v nemeckom rýchliku štyroch ľudí, na pasažierov zjavne útočil náhodne a prejavoval známky duševnej choroby.V nedeľu to oznámili polícia a vyšetrovatelia, podľa ktorých je útočníkov úmysel stále nejasný, ale nič nenaznačuje teroristický motív.Incident sa stal v sobotu ráno v ICE vlaku, ktorý šiel z Regensburgu do Norimbergu.Dvadsaťsedemročný Sýrčan s osemcentimetrovým zatváracím nožíkom najprv v jednom vozni napadol 26-ročného muža a zranil ho na hlave, potom 60-ročného muža, ktorý utrpel zranenia na tele a hlave, a následne zranil ďalšieho 60-ročného muža.Po úteku do ďalšieho vozňa pobodal do vrchnej časti tela 39-ročného muža. Všetci štyria muži skončili v nemocnici.Vlak pre incident zastavil na stanici v Seubersdorfe, kde polícia rýchlo útočníka zatkla. Zatknutiu sa nevzpieral.Polícia uviedla, že podozrivý Sýrčan prišiel do Nemecka v roku 2014 a o dva roky neskôr dostal azyl. Žije v Passau. Prvotné vyšetrenie naznačuje, že trpí duševnou chorobou, uviedli vyšetrovatelia.