Útok pred americkým Kapitolom nebol teroristický čin, šéf washingtonskej polície sľúbil vyšetrenie prípadu

3.4.2021 (Webnoviny.sk) - Amerického prezidenta Joea Bidena zasiahla správa o piatkovom incidente pred budovou Kapitolu vo Washingtone. Vyjadril úprimnú sústrasť rodine zosnulého dôstojníka Williama Evansa a nariadil, aby všetky vlajky v Bielom dome stiahli na pol žrde. Informoval o tom spravodajský web BBC.V piatok popoludní vrazilo auto do barikády pred Kapitolom a zrazilo pritom dvoch policajtov, pričom spomenutý Evans napokon zraneniam podľahol. Vodiča, ktorý po útoku vystúpil z auta a s nožom zaútočil na policajtov, postrelili a neskôr aj on zomrel.Iba pred necelými troma mesiacmi na Kapitol zaútočili podporovatelia bývalého prezidenta Donalda Trumpa . Násilnosti si vtedy vyžiadali päť mŕtvych. Zatiaľ sa však neukázala žiadna súvislosť s januárovými nepokojmi. Podľa úradov piatkový útok nebol teroristický čin.„Či už to bol útok na orgány činné v trestnom konaní alebo kohokoľvek iného, sme zodpovední za to, aby sme sa dostali k pravde. A to aj urobíme,“ vyhlásil na tlačovej konferencii Robert Contee, šéf washingtonskej metropolitnej polície.Policajt William Evans bol 18 rokov členom polície Kapitolu. Podozrivým útočníkom bol 25-ročný Noah Green z Indiany, pričom v policajných databázach sa o ňom dosiaľ nenašli žiadne informácie.