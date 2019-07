Útokmi hekerov sú ohrozené aj slovenské nemocnice, hovorí odborník

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. júla (TASR) - Hekeri zaútočili v týchto dňoch najmenej na deväť rumunských nemocníc s cieľom získať od nich peniaze. Podobné útoky môžu ochromiť aj slovenské nemocnice, tvrdí expert na kybernetickú bezpečnosť.uviedol odborník na kybernetickú bezpečnosť spoločnosti Aliter Technologies Tomáš Bartek. V posledných rokoch došlo k viacerým podobným útokom. Naposledy útočili hekeri týmto spôsobom vo Fakultnej nemocnici v Nitre, kde, takzvaný vydieračský softvér ransomware vyradil niekoľko počítačov.vysvetlil Bartek.Nemocnice by podľa neho nemali podceňovať kybernetické hrozby, pretože hekeri dnes môžu z druhého konca sveta ľahko zaútočiť na celú sieť počítačov a ohroziť tak chod nemocnice.tvrdí.dodáva odborník.Každá organizácia, vrátane tých zdravotníckych, by podľa neho mala mať spracovaný a každý rok aktualizovaný bezpečnostný projekt, ktorý identifikuje aktíva, hrozby, dosah a navrhne opatrenia na ich zníženie alebo odstránenie.hovorí o rizikách pre nemocnice.uzavrel Bartek.Útok hekerov v Rumunsku spočíval v zašifrovaní dát najmenej v deviatich nemocniciach, pričom hekeri požadovali za rozšifrovanie výkupné, ktoré malo byť zaplatené v kryptomene, či iným spôsobom. Podľa servera Balkan Insight stopy útočníkov vedú zrejme do Číny.