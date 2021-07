Útoky na lekárov Heger považuje neprípustné a je z nich znepokojený

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) považuje útoky skupiny obyvateľstva na lekárov za neprípustné a je z nich znepokojený a zarmútený. Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti.

14.7.2021 (Webnoviny.sk) -„Cieľom odborníkov je ľudí chrániť. Pracujú v záujme ochrany zdravia a života našich občanov, zdravia našej spoločnosti. Dokážem si predstaviť, že ľudia s odborníkmi nie vždy súhlasia, no mali by sme sa rešpektovať,“ povedal premiér.Heger považuje všetky ataky na odborníkov za hlboko neetické a neprípustné. Chce zároveň vyzvať prokuratúru a policajné zložky, aby tieto aktivity sledovali a zasiahli v prípadoch, keď by si to situácia vyžadovala.Niektorí odborníci z radov doktorov sa v posledných dňoch stali obeťami protestujúcich, ktorí proti pandemickým opatreniam protestovali pred ich domovmi. Protesty sa uskutočnili napríklad pred miestom bydliska Vladimíra Krčméryho či Pavla Jarčušku