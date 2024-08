Útoky na Nadáciu Milana Šimečku sú podľa zakladateľov hrubým porušením toho, čo priniesol November 1989

Základná úloha nadácie

Odkaz československého intelektuála

Dôležité projekty





Predseda vlády



Predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) sa v piatok 16. augusta vyjadril, že predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka zneužíva demokraciu, demokratické inštitúty, ako sú protesty, na ochranu finančných záujmov vlastnej rodiny. Hovoril o financovaní nadácie Milana Šimečku z verejných zdrojov a dodal, že navrhne vládnej koalícii, aby podala návrh na odvolanie Šimečku z funkcie podpredsedu Národnej rady SR.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

20.8.2024 (SITA.sk) - Zakladatelia Nadácie Milana Šimečku odmietajú útoky, ide podľa nich o hrubé porušenie toho, čo priniesol November 1989, a to žiť v slušnej, demokratickej a tolerantnej spoločnosti. Píše sa to vo vyhlásení zakladateľov nadácie, ktoré na svojej sociálnej sieti zdieľal Fedor Gál Spolu s ďalšími zakladateľmi nadácie Martinom Bútorom, Jurajom Flamíkom, Jolanou Kusou, Františkom Mikloškom, Petrom Tatárom a Petrom Zajacom pripomenuli, že sa Nadácia Milana Šimečku nikdy nespreneverila úlohe, ktorá vyplýva z jej základného štatútu. V ňom sa nadácia zaviazala, že bude podporovať aktivity zamerané na porozumenie a spoluprácu medzi národmi, národnosťami a etnickými skupinami, s osobitným dôrazom na rozvoj česko-slovenských vzťahov.„V týchto činnostiach pokračuje aj súčasná Nadácia Milana Šimečku, lebo to má vpísané v erbe a rodnom liste. O tom sme ako zakladajúci členovia nadácie a prví členovia jej Správnej rady hlboko presvedčení, lebo pokladáme súčasnú nadáciu nielen za pokračovateľku našej činnosti, ale aj posolstva Milana Šimečku."Zakladatelia pripomenuli, že Milan Šimečka sa narodil v roku 1930 a zomrel 1990. Bol to československý intelektuál, v rokoch disentu zástanca slobodnej spoločnosti a jeho publikácie Obnovenie poriadku, Kruhová obrana a Koniec nehybnosti zohrali podľa signatárov v slovenskej kultúre odporu kľúčovú rolu.„V novembri 1989 sa spolu s Miroslavom Kusým stali v rámci Verejnosti proti násiliu v plnej miere súčasťou zmeny totalitnej spoločnosti na slobodnú. Milan Šimečka zomrel v septembri 1990 ako predseda zboru zahraničných poradcov prezidenta Václava Havla vo svojej poslednej službe demokracii,“ pripomenuli zakladatelia nadácie s tým, že v čase novembra 1989 a po ňom bol Šimečka ich priateľom, poradcom a učiteľom.Preto zakladatelia založili v roku 1991 Nadáciu Milana Šimečku. „Zmyslom nadácie sa stalo, v duchu filozofického odkazu Milana Šimečku, podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, humanity a občianskej spoločnosti,“ uviedli signatári.Zakladatelia Nadácie Milana Šimečku ďalej pripomenuli, že nadácia už iniciovala niekoľko dôležitých projektov v oblasti vzdelávania o základných ľudských právach, ktoré boli určené najmä pre školy. Nadácia podporovala aj slobodnú žurnalistiku, najmä regionálnu.„Nasledovali projekty orálnej histórie, zbieranie osobných svedectiev z jednotlivých úsekov našich dejín. Oslovila svedkov z období prvej ČSR, zhromaždila unikátny obsiahly materiál o osudoch tých, čo prežili holokaust. Zamerala sa aj na spomienky pamätníkov obdobia po roku 1945 a na november 1989. Venovala sa dielu Dominika Tatarku i publikovaniu diela Milana Šimečku,“ vymenovali zakladatelia s tým, že nadácia postupne svoju činnosť rozširovala a začala sa zameriavať aj na ďalšie okruhy v súvislosti s aktuálnymi problémami.