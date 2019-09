Útoky Talibanu na volebné miestnosti si vyžiadali obete a zranených

Vojaci hliadkujú pred volebnou miestnosťou v Kábule počas prezidentských volieb v Afganistane v sobotu 28. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Úradujúci prezident Afganistanu Ašraf Ghaní, vpravo, hlasuje v prezidentských voľbách. Kábul, 28. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 28. septembra (TASR) - Najmenej dvaja ľudia prišli v sobotu o život a 17 utrpelo zranenia v Afganistane, kde sa konajú prezidentské voľby. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na tamojšie úrady.Voľby v Afganistane sprevádzajú podobne ako v minulosti vyhrážky zo strany islamistického militantného hnutia Taliban, že zaútočí na kohokoľvek, kto sa zapojí do volebného procesu.Pri explózii mínometu vo volebnej miestnosti vo východoafganskej provincii Nangarhár zahynula najmenej jedna osoba a traja ľudia boli zranení, uviedol predstaviteľ provincie.Jeden z volebných pozorovateľov prišiel o život pri útoku raketovej strely v blízkosti volebnej miestnosti v hlavnom meste severoafganskej provincie Kundúz. Člen provinčnej rady, ktorého citovala agentúra AP, oznámil, že Taliban útočí aj na afganské bezpečnostné sily. Streľba podľa jeho slov prebieha na dvoch miestach na okraji mesta Kundúz a údajne došlo aj k obetiam na životoch, ich počet však zatiaľ nie je známy. Ako dodal, volebná účasť v tejto provincii bude zrejme nízka pre hrozby z ďalších násilností.Najmenej 13 civilistov a jeden policajt utrpelo zranenia v juhoafganskom meste Kandahár po tom, ako vybuchla bomba ukrytá v reproduktore v mešite, ktorá slúžila ako jedna z volebných miestností, uviedol príslušník polície. Od piatku večera bezpečnostné zložky v Kandaháre podľa informácií miestnych úradov zneškodnili alebo bezpečne odpálili najmenej 31 nájdených náloží.Správy o menších výbuchoch a zranených prišli aj z hlavného mesta Kábul. Ako uviedli zástupcovia úradov, keďže ešte stále zhromažďujú informácie, udalosti budú komentovať až neskôr.Svoj hlas v Kábule odovzdali i dvaja hlavní prezidentskí kandidáti - úradujúci prezident Ašraf Ghaní a šéf jeho vládneho kabinetu Abdulláh Abdulláh. Gháni voličom odkázal, že takisto nesú zodpovednosť za to, aby nahlásili prípady volebných podvodov, ktoré spozorujú.Podľa štatistiky ústrednej volebnej komisie sa do hlasovania zaregistrovalo vyše 9,6 milióna voličov, z čoho približne tretinu tvoria ženy. Takmer tretina volebných stredísk však zostane zatvorená pre obavy o bezpečnosť.Taliban, ktorý sa prihlásil k tomu, že zasiahol niekoľko volebných miestností, voľby odmieta ako "podvodný proces" riadený "votrelcami". Len uplynulý týždeň pri samovražednom atentáte na predvolebnom zhromaždení prezidenta Ghaního v provincii Parván zahynulo 26 ľudí.Afganské ministerstvo vnútra uviedlo, že vyčlenilo 72.000 príslušníkov bezpečnostných síl, aby strážili približne 5000 miest, kde má sobotňajšie hlasovanie prebiehať. Ďalších 20.000 - 30.000 príslušníkov zostáva v pohotovosti.