Útoky voči novinárom niekedy končia tragicky, podľa Korčoka je ich potrebné chrániť

Médiá sú pilierom demokracie

Slovensko musí prejaviť viac energie

3.11.2021 (Webnoviny.sk) - Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) tvrdí, že je potrebné chrániť novinárov, ktorí čelia zastrašovaniu. Uviedol to v súvislosti s Medzinárodným dňom za ukončenie beztrestnosti za činy namierené proti novinárom. Informoval o tom vo svojom profile na sociálnej sieti.Minister zdôraznil, že si váži prácu slobodných a kritických médií, lebo sú pilierom každej fungujúcej demokracie.„Slobodná, nezávislá a na faktoch založená žurnalistika chráni našu spoločnosť pred zneužívaním moci, klamstvami a šírením dezinformácií. Doma aj vo svete však vidíme, že novinári čelia čoraz väčšiemu počtu útokov, ktoré v niektorých prípadoch končia tragicky,“ skonštatoval Korčok s tým, že takýto stav je neakceptovateľný. Prisľúbil, že Slovensko bude so svojimi partnermi robiť všetko pre to, aby ochránilo novinárov čeliacich zastrašovaniu.„Slovensko sa aktívne zasadzuje za ukončenie beztrestnosti činov namierených proti novinárom. Naše skúsenosti z nedávnej minulosti nám pripomínajú, že sa tejto téme musíme venovať s väčšou energiou,“ povedal Korčok.SR sa ako člen Koalície pre slobodu médií pripojilo k jej vyhláseniu venovanému Medzinárodnému dňu za ukončenie beztrestnosti za činy namierené proti novinárom.