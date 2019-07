Utopiť sa dá aj nad hladinou vody, upozorňuje inštruktor prvej pomoci

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 2. júla (TASR) - K utopeniu dieťaťa či dospelého človeka môže dôjsť aj s hlavou nad úrovňou vodnej hladiny. Stáva sa tak napríklad vtedy, keď organizmus reaguje na kontakt so studenou vodou šokom. Pre TASR to uviedol inštruktor kurzov prvej pomoci Miroslav Nagy.priblížil. Inštruktor preto radí, aby sa všetky aktivity vykonávali s mierou. Neodporúča skákať v rozhorúčenom stave do chladnej vody, ale sa najprv ovlažiť, a tak predísť prípadnému šoku organizmu.Ako tiež inštruktor prvej pomoci priblížil, je rozdiel medzi topením sa v slanej a sladkej vode. Pri vdýchnutí slanej vody, ktorá je slanšia ako krv, dochádza k prestupu krvných tekutín a bielkovín z telového obehu do pľúc a následne k opuchu pľúc.vysvetlil.Nagy tiež neodporúča rodičom, aby deti vyhadzovali do vzduchu a nechali ich voľne padnúť do vody.zdôraznil.Taktiež dodal, že po návšteve kúpaliska či iných vodných plôch je dôležité u dieťaťa sledovať to, či má plytké alebo zrýchlené dýchanie, prípadne či nepociťuje nevoľnosť a neupadá do mdlôb. Podceniť by sa u detí nemal ani kašeľ, a to v prípade ak pretrváva, alebo je spojený so zrýchlených dýchaním, rovnako ako zvracanie.uzavrel Nagy.