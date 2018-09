Útulok v Bernátovciach zbiera zemiaky, pomohli aj študenti

Na snímke študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach pomáhajú pri zbere zemiakov pre bezdomovcov v obci Bernátovce pri Košiciach 21. septembra 2018. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 21. septembra (TASR) – Útulok pre ľudí bez domova v Bernátovciach pri Košiciach zbiera úrodu, tentoraz zemiaky zasadené na jednom hektári. Pomôcť prišlo aj 30 študentov zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach, ktorí nazbierali spolu asi tonu zemiakov. So zberom sa ešte bude pokračovať. Pre TASR to povedala Marta Tóthová z neziskovej organizácie Oáza – nádej pre nový život.povedala s tým, že úroda zemiakov je kvalitná.Podľa jej slov sa zariadeniu podarilo vypestovať bio zemiaky, keďže nepoužili žiaden chemický postrek.spresnila Tóthová.Zemiaky spotrebujú ľudia v útulku, tam chované zvieratá a poputujú aj rôznym organizáciám s podobným charitatívnym zameraním.spresnila.Tóthová dodala, že so zberom plánujú pokračovať na budúci týždeň.uzavrela.