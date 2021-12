Útvar hodnoty za peniaze nemá mandát na posúdenie odmeny za očkovanie, analýza by však ani tu nemala chýbať

Potrebné sú pravidlá a kapacity

Podpora od rozpočtovej rady

6.12.2021 (Webnoviny.sk) - Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) ako štátna analytická inštitúcia nemá formálny mandát posudzovať výdavky ako je napríklad odmena 500 eur za očkovanie.Podľa zákona ÚHP posudzuje každý investičný projekt nad 40 mil. eur, podľa uznesenia vlády nad 1 mil. eur.„Na posudzovanie neinvestičných transferov, k akým patrí aj odmena za očkovanie, nemáme formálny mandát, ani sme na túto úlohu nedostali zadanie,“ skonštatoval riaditeľ ÚHP Štefan Kišš na sociálnej sieti.„Súhlasíme s názormi, že by sa na Slovensku mali poriadne analyticky hodnotiť aj iné ako investičné rozhodnutia, najmä ak ide o veľké sumy,“ pokračoval Kišš. Na to je potrebné podľa neho vybudovať pravidlá aj kapacity.A je potrebné, aby bolo dostatok času na takéto analýzy, vrátane posudzovania alternatívneho použitia peňazí.„To nie je možné ani za pár dní, ani za týždeň. Ale obzvlášť v pandémii, kedy treba konať rýchlo, je to náročná dilema,“ myslí si Kišš.Hoci konečné rozhodnutie majú a musia mať vždy politici, pre kvalitu návrhov je podľa neho nesmierne dôležité, aby rozhodnutia boli v čo najväčšej miere podporené dostupnými údajmi a najaktuálnejším poznaním dobrej praxe doma aj v zahraničí.Osobitne to platí pre návrhy s výrazným vplyvom na verejný rozpočet, bez ohľadu na to či ide o investície alebo bežné výdavky.Rada pre rozpočtovú zodpovednosť povedala, že by ÚHP mal dostať takýto mandát.„Teší nás dôvera rozpočtovej rady, že ÚHP by zvládol takéto hodnotenia. Možno by bolo vhodné, aby v prípade návrhu Ministerstva financií SR podľa pravidla štyroch očí a v snahe predísť konfliktu záujmov robila analýzu iná inštitúcia. Podobne ako to funguje pri investíciách - predkladateľ by mal podklady pripraviť, ale posúdiť by ich mal ďalší pár očí,“ dodal Kišš.