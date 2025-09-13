Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

13. septembra 2025

Uvádza Putin do spoločnosti „novú cárovnu“?



Údajná milenka Vladimira Putina sa vraj snaží napodobniť princeznú z Walesu a Melaniu Trumpovú, keďže sa potenciálne vynára ako ...



russia_ukraine_war_sanctions_88845 676x451 13.9.2025 (SITA.sk) - Údajná milenka Vladimira Putina sa vraj snaží napodobniť princeznú z Walesu a Melaniu Trumpovú, keďže sa potenciálne vynára ako nová prvá dáma Ruska. Oveľa mladšia olympijská zlatá medailistka v gymnastike Alina Kabajevová (42) je údajne Putinovou tajnou partnerkou ostatných 18 rokov, a to aj napriek 30-ročnému vekovému rozdielu. Teraz sa množia špekulácie o tom, že jej postavenie v Putinovom živote, ktoré Kremeľ predtým vehementne popieral, sa pomaly stáva oficiálnym, píše britský denník Express.


Prominentne sa tento mesiac objavila počas jeho štvordňovej návštevy Číny, hoci bez akéhokoľvek potvrdenia, že je Putinovou spoločníčkou. V jeho mene uviedla nový film Červený hodváb, špionážny thriller, ktorý poukazuje na silné väzby medzi Ruskom a Čínou.

Ruská módna autorita Nataša Kiselevová pre denník Mirror poznamenala: „Predtým bol štýl (Aliny Kabajevovej) podobný štýlu manželky gubernátora alebo poslanca. Bol zrelý a úprimne povedané, veľmi jej to nepristalo. Teraz je však oveľa sviežejšia ... Môžeme sa pozrieť na šaty, v ktorých sa objavila v Pekingu. Je to absolútne štýl Kate Middletonovej, alebo dokonca trochu Melanie Trumpovej. Je to rozhodne štýl prvej dámy. Neviem, či sa chystá verejne sa predstaviť ako prvá dáma. Nemyslím si, že sa jej to podarí, pretože také dlhé skrývanie sa pred médiami nikdy neprejde bez stopy.“



Zdroj: SITA.sk - Uvádza Putin do spoločnosti „novú cárovnu“? © SITA Všetky práva vyhradené.

