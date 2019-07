Úvery domácnostiam medziročne rástli najpomalšie od roku 2001

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 5. júla (TASR) - V máji tohto roka na Slovensku pokračovalo spomaľovanie rastu úverov. V prípade domácností dosiahli najnižší medziročný rast od roku 2001. Ochladzuje sa najmä dopyt po úveroch na nehnuteľnosti. Vo svojom najnovšom komentári na to upozorňujú analytici Národnej banky Slovenska (NBS).Úvery súkromnému sektoru vzrástli v máji tohto roka medzimesačne o 0,7 %, medziročná dynamika zostala na 8 %. Do súkromného sektora spadajú všetky sektory okrem vlády, teda nefinančné spoločnosti, domácnosti vrátane živnostníkov, neziskovky, ale aj poisťovne či penzijné fondy." uviedli analytici NBS.Medziročný rast úverov domácnostiam spomalil v máji tohto roka na 9,6 %. Vplyv na to podľa analytikov majú aj makroprudenciálne opatrenia. Tie prijala NBS v oblasti úverov, aby zmiernila riziká pre bankový sektor pre vysoký rast zadlženia. "doplnili analytici NBS. Úrokové sadzby zostávajú stále nízke, to podľa analytikov zvyšuje dostupnosť úverov.priblížili analytici NBS.V tomto roku sa zoslabuje aj úverovanie firiem." dodali analytici národnej banky.