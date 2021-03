Uviaznutá loď v Suezskom prieplave ohrozuje svetový obchod, na prechod čaká vyše stovka plavidiel

O výpadok prúdu nešlo

Hrozí narušenie prepravného systému

25.3.2021 (Webnoviny.sk) - Uviaznutá nákladná loď veľkosti mrakodrapu v Suezskom prieplave vo štvrtok ešte viac ohrozila medzinárodnú prepravu. Ako informovali egyptské úrady, na odstránenie prekážky v tejto tepne svetového obchodu nachádzajúcej sa medzi Stredozemným a Červeným morom momentálne čaká najmenej 150 plavidiel.Kontajnerová loď MV Ever Given plaviaca sa pod panamskou vlajkou, ktorá smerovala z Ázie do Rotterdamu, v utorok uviazla v Suezskom prieplave. Čo spôsobilo otočenie takmer 400 metrov dlhej lode, zatiaľ nie je známe.Podľa satelitných snímok sa prova lode dotýka východnej steny kanála, zatiaľ čo jej zadok je uviaznutý pri západnej stene. Okolo lode je viacero remorkérov, ktoré sa podľa spomenutého predstaviteľa pokúsia loď vyslobodiť.Operácia bude podľa neho trvať prinajmenšom dva dni. Podľa egyptského úradníka, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity, pracovníci dúfajú, že sa vyhnú vykládke kontajnerov z plavidla, pretože by tým stratili ďalší deň.Prvotná správa naznačovala, že loď mala pred incidentom výpadok prúdu. Správcovská spoločnosť Bernhard Schulte Shipmanagement, ktorá má na starosti MV Ever Given, to však poprela.Taiwanská firma Evergreen Marine Corp., ktorá prevádzkuje loď, vo vyhlásení uviedla, že plavidlo pri prechode z Červeného mora zasiahol silný vietor, no ani jeden z kontajnerov sa nepotopil. Incident silnému vetru pripísal aj egyptský predstaviteľ, ktorý komunikoval s AP pod podmienkou anonymity. Podľa predpovedí bola v utorok v oblasti piesočná búrka a silný vietor, ktorý v nárazoch dosahoval aj 50 kilometrov za hodinu.Loď MV Ever Given postavili v roku 2018. S dĺžkou takmer 400 metrov a šírkou 59 metrov patrí medzi najväčšie nákladné lode na svete. Naraz dokáže prepraviť asi 20-tisíc kontajnerov.Suezský prieplav je dôležitý bod v celosvetovej námornej doprave a prevoze tovaru z Východu na Západ. Prechádza tadiaľ zhruba 10 percent svetového obchodu. Jeho zablokovanie by mohlo narušiť globálny prepravný systém, ktorý už negatívne zasiahla pandémia koronavírusu.