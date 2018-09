ÚVO chce zákonný rámec komunikácie s podnikateľmi

Na archívnej snímke Miroslav Hlivák. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 4. septembra (TASR) – Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák v utorok prijal zástupcov občianskeho združenia Klub 500, výkonného riaditeľa Tibora Gregora a právničku Lenku Šipkovskú. Hovorili o nastavení zákonného rámca vzájomnej spolupráce, a tiež o zastrešení agendy profesionalizácie a agendy komunikácie s podnikateľmi podpredsedom úradu. Informovala o tom hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.ÚVO chce nastaviť profesionálny rámec komunikácie okrem iných aj s Klubom 500. Členovia tohto združenia tiež vstupujú do procesu verejného obstarávania, a preto je podľa Gregora dôležité, aby mali možnosť dať štátnej inštitúcii spätnú väzbu pri uplatňovaní zákona v praxi. Týmto spôsobom by chceli upozorňovať napríklad na medzery v zákone, ktoré umožňujú niektorým subjektom konať nekalo.skonštatoval Gregor. Združenie zároveň ocenilo spoluprácu s úradom pri príprave novely zákona o verejnom obstarávaní, a tiež snahu ÚVO rozpracovať agendu profesionalizácie.Praktické skúsenosti subjektov, ktoré do verejného obstarávania vstupujú, sú podľa predsedu ÚVO dôležité pre skvalitňovanie legislatívnych pravidiel pre nakladanie s verejnými financiami. Na stretnutí s Klubom 500 podľa jeho slov načrtli rámec spolupráce, ku ktorej budú prizývať aj ďalších.priblížil Hlivák s tým, že o téme profesionalizácie a nastavovania zákonného rámca komunikácie s podnikateľmi rokoval aj s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR a Slovenským živnostenským zväzom. Hovoriť o tom plánuje aj s ďalšími zástupcami podnikateľov na Slovensku.