ÚVO rokoval o spôsobe podpory pre malých a stredných podnikateľov

Bratislava 25. Septembra (TASR) - Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák pozval na spoločné rokovanie do sídla úradu zástupcov ôsmich podnikateľských združení a obchodných komôr o agende profesionalizácie verejného obstarávania a možnostiach, ako zvýšiť účasť malých a stredných podnikateľov vo verejných súťažiach.Na stretnutí sa zúčastnili aj predstavitelia mimovládnych organizácií Transparency International Slovensko a INEKO. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.Realizovaná reforma verejného obstarávania je podľa Hliváka rozsiahla agenda, ktorá je rozdelená do konkrétnych krokov v postupných etapách.priblížil.Hlivák na stretnutí zdôraznil, že cieľom novely zákona o verejnom obstarávaní je zrýchlenie procesu verejného obstarávania, zvýšenie miery zapojenia miestnych podnikateľov do verejných súťaží, ako aj zvýšenie transparentnosti v procese verejného obstarávania.uviedol šéf úradu.Ako podotkol, pokračuje aj diskusia o zverejňovaní oznamov o vyhlásení súťaže, ako aj o spôsoboch, ako zvýšiť mieru úspešného zapájania podnikateľov do verejných súťaží.spresnil Hlivák.Riaditeľ pre vládne záležitosti Americkej obchodnej komory v SR Michal Krčméry povedal, že spoločne s partnermi z obchodných komôr a zamestnávateľských združení hlásiacich sa k Iniciatíve za vládu zákona (Rule of Law Initiative) oceňujú ochotu ÚVO diskutovať s podnikateľskou komunitou o plánovaných zmenách vo verejnom obstarávaní.povedal.Spoločného rokovania sa zúčastnili zástupcovia Americkej obchodnej komory, Holandskej obchodnej komory, Francúzsko-slovenskej obchodnej komory, Slovensko- rakúskej obchodnej komory, Švédskej obchodnej komory, Nemecko-slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Podnikateľskej aliancie Slovenska a Slovak Compliance Circle.