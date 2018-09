ÚVO sa zaujíma o nákup technológií ministerstvom obrany

Na archívnej snímke minister obrany SR Peter Gajdoš (vpravo) a generálny tajomník služobného úradu Ministerstva obrany SR Ján Hoľko (vľavo) počas tlačovej konferencie na tému projekty 8x8 a 4x4 v Bratislave v piatok 10. novembra 2017. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 13. septembra (TASR) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) sa zaujíma o nákup technológií od spoločnosti Willing, a. s., ktorý malo uskutočniť Ministerstvo obrany (MO) SR v roku 2012.uviedol predseda ÚVO Miroslav Hlivák.Národná kriminálna agentúra (NAKA) vyšetruje tender MO za viac ako 1,3 milióna eur pre podozrenie z trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní a dražbe, informovala v pondelok (10.9.) Zuzana Petková z Nadácie Zastavme korupciu. Ministerstvo avizovalo, že pri vyšetrovaní poskytne plnú súčinnosť.Predmetom vyšetrovania má byť zmluva na dodávku systému pre letectvo od spoločnosti Willing so subdodávajúcou spoločnosťou R-Sys, ktorej konateľom bol v tom čas Ján Hoľko, súčasný generálny tajomník služobného úradu MO SR. Dodávku zabezpečila spoločnosť Willing bez verejnej súťaže. Petková upozornila, že na utajenie zmluvy využilo ministerstvo výnimku pre armádne kontrakty, podľa ktorej sa nákup zbraní a vojenského materiálu nemusí zverejňovať. Podnet na vyšetrovanie odoslal Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR, ktorý reagoval na upozornenie bývalého zamestnanca rezortu obrany Maroša Klinčáka.Rezort obrany sa voči tvrdeniam Klinčáka ohradil, zverejnené informácie považuje za zavádzajúce a vytrhnuté z kontextu.