Úvod leta v Auparku: Ochutnávky, workshopy aj hydroponická záhrada

Počas najbližších dvoch týždňov vám ponúkame možnosť nahliadnuť pod pokrievku reštaurácií a kaviarní. Do 11.7. máte príležitosť zastaviť sa na špeciálnej ochutnávke v stánku Everyday Tasty a vyskúšať to najlepšie z Aupark gastronómie. Nespresso butik posunie vaše kávové zážitky na úplne inú úroveň. Či už ste milovníkmi sushi alebo ste doteraz mali pred touto pochúťkou rešpekt, postará sa o vás Sushitime. Nezabúdame ani na študentov, ktorým zajtra končí školský rok. Do Starbucks si môžete zájsť nielen po skvelý nápoj, ale aj darček k vysvedčeniu.Foodcourt v Auparku ponúka mnoho možností – stačí si len vybrať. Okúste stredomorskú kuchyňu na terase v Duetto Ristorante s romantickým výhľadom na hrad, výborné ázijské jedlo v Soho, či Kubu s vychýrenými domácimi cestovinami. Na prízemí vás čaká sladká bodka v podobe kávy v Blue Bear caffe and bar, či osviežujúca zmrzlina v Cream parku, ktorá vás schladí na prechádzke po zadnom nádvorí.Čo je to vlastne hydropónia? Hydroponické záhrady sú založené na pestovaní rastlín bez zemitého substrátu. Všetky potrebné živiny čerpajú z vodného roztoku, do ktorého pridávame hnojivá podľa potrieb jednotlivých rastlín. Výhodami takejto záhrady sú bezpochyby jej jednoduchá údržba, pôsobivý vzhľad a zaujímavé možnosti umiestnenia. Na vlastné oči si teraz môžete jednu prísť pozrieť aj do Auparku.Rastliny v hydroponickom prostredí rastú rýchlejšie a rovnomernejšie, plody sú chutnejšie a bohatšie na vitamíny a minerály. Za rok dokáže podobná záhrada vyprodukovať 430 kg bazalky, 620 kg koriandru a až tonu listového šalátu. Zároveň je v porovnaní s bežným spôsobom pestovania rastlín spotreba vody o 95% nižšia, takže objav hydropónie poteší všetkých fanúšikov udržateľnosti.Okrem chutných odmien a gastronomických zážitkov v Aupark reštauráciách máme pre vás pripravené aj workshopy. Až do 11.7. majú návštevníci Auparku možnosť priložiť ruku k tvorbe hydroponickej záhrady. Príďte na najbližší workshop už 1. júla a pripravte sa na chutný zážitok. Nevyskúšate si totiž len, ako tento spôsob pestovania funguje, ale aj ako zelenina vypestovaná bez klasického substrátu chutí. Čaká vás bazalka, mangold, koriander, medovka a listový šalát. Čerstvá úroda sa zbiera v Aupark Bratislava každý piatok medzi 16:00 a 18:00, nenechajte si to ujsť.Pre členov vernostného programu sme si tentokrát okrem skvelých zliav pripravili aj čerstvú dávku zeleniny priamo z hydroponickej záhrady. Po svoju nádielku vitamínov si môžete prísť do Auparku každý piatok až do minutia zásob. Vernostný program ponúka špeciálne výhody po celý rok. Okrem zliav vo vašich obľúbených prevádzkach, darčekov k nákupu či šatniam zadarmo dostanete aj prednostné vstupy na podujatia či bezplatné konzultácie so známym stylistom.Vernostnú kartu si môžete stiahnuť jednoducho pomocou mobilnej aplikácie Aupark, alebo o ňu požiadajte prostredníctvom online formulára na webovej stránke Auparku.Dochádzajú vám nápady, čo variť a neznášate nudu v kuchyni? Na Instagrame a Facebooku Auparku nájdete množstvo #everydaytasty inšpirácií. Farebné, ľahké na prípravu, výživné a naozaj lahodné. Také sú naše recepty. Vyskúšate cviklový hummus, či superbowl s halloumi syrom? Alebo máte vlastný recept, ktorý chcete zdieľať s ostatnými gurmánmi? Nezabudnite nám o tom dať vedieť a my sa radi o inšpiráciu podelíme.