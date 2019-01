Úvodnú etapu Vuelta a San Juan vyhral Gaviria, P. Sagan deviaty

Na archívnej snímke sa kolumbijský cyklista Fernando Gaviria raduje v cieli. Foto: TASR/AP Na archívnej snímke sa kolumbijský cyklista Fernando Gaviria raduje v cieli. Foto: TASR/AP

Výsledky 1. etapy (San Juan - Pocito, 159,1 km):

1. Fernando Gaviria (Kol./SAE Team Emirates) 3:50:12 h, 2. Matteo Malucelli (Tal./Caja Rural), 3. Sam Bennett (Ír./Bora-Hansgrohe), 4. Luca Pacioni (Tal./Neri-Sottoli-Selle Italia-KTM), 5. Alvaro Hodeg (Kol./Deceuninck-QuickStep), 6. Rudy Barbier (Fr./Israel Cycling Academy), ... 9. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe), 14. Erik BAŠKA (SR/Bora-Hansgrohe), 25. Matúš ŠTOČEK (SR/Beltrami Tsa – Hoppla – Petroli Firenze) všetci rovnaký čas



Celkové poradie:



1. Gaviria 3:50:02 h, 2. Malucelli +4 s, 3. Bennett +6, 4. Maximiliano Navarrete (Arg./reprezentácia) +7, 5. Gerardo Tivani (Arg./Municipalidad de Pocito) rovnaký čas, 6. Tiago Machado (Port./Sporting Tavira) +8, ... 15. SAGAN +10, 20. BAŠKA, 31. ŠTOČEK obaja rovnaký čas

Preteky nemajú status WorldTour

Pocito 28. januára - Kolumbijský cyklista Fernando Gaviria triumfoval v úvodnej etape argentínskych pretekov Vuelta a San Juan. Jazdec stajne SAE Team Emirates sa presadil v záverečnom špurte 159,1 km dlhej trate zo San Juan do Pocita za 3:50:12 h.Druhé miesto obsadil Talian Matteo Malucelli z Caja Rural a tretí finišoval Ír Sam Bennett, pre ktorého v závere pracoval slovenský reprezentant a tímový kolega Peter Sagan. Ďalší jazdec Bory Hansgrohe Erik Baška obsadil 14. miesto a Matúš Štoček z talianskeho tímu Beltrami Tsa – Hoppla – Petroli Firenze skončil na 25. priečke.Preteky Vuelta a San Juan Internacional majú sedem etáp, voľný deň príde na rad po štyroch odjazdených dňoch vo štvrtok 31. januára. Najmä dve etapy budú dôležité pre naháňanie sekúnd do celkovej klasifikácie. Treťou etapou bude krátka časovka na 12 km so štartom aj cieľom v Pocite.Kráľovskou etapou z hľadiska náročnosti bude piata zo San Martín do Alto Colorado (169,5 km) so štyrmi horskými prémiami a záverečným 18,9 km dlhým stúpaním na Alto Colorado do výšky 2624 m. Preteky nemajú status WorldTour (iba 2.1), ale zato sa môžu pochváliť skvelým šprintérskym obsadením.Slovák Peter Sagan, Brit Mark Cavendish, Kolumbijčan Fernando Gaviria či Argentínčan Maximiliano Richeze sú ťahákmi pre fanúšikov v rýchlych dojazdoch etáp, Kolumbijčan Nairo Quintana či Francúz Julian Alaphilippe by mali bojovať o celkové víťazstvo.