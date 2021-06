Uvoľnenie opatrení prinieslo do obchodov viac ľudí, tržby e-kasy sa vracajú na úroveň spred pandémie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.6.2021 (Webnoviny.sk) - Výrazne zlepšujúca sa situácia a postupné uvoľnenie opatrení sa prejavuje už aj v tržbách. Najlepšie sa darí maloobchodu, na hodnoty spred pandémie sa však postupne dostávajú aj osobné služby či reštaurácie. Najpomalší rast zaznamenávajú ubytovacie služby. Vyplýva to z najnovších údajov finančnej správy zo systému e-kasa, o ktorých informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská Uvoľňovanie protipandemických opatrení prinieslo viac ľudí do obchodov a služieb. Zvýšená návštevnosť sa prejavila už aj na tržbách týchto prevádzok. Štatistiky zo systému e-kasa potvrdzujú, že najlepšie sa darí maloobchodu. V máji tohto roka sa dostali nad úroveň tržieb z februára 2020 všetky typy prevádzok.Rovnako finančná správa vo všetkých typoch prevádzok maloobchodu v máji zaznamenala vysoký medzimesačný rast tržieb oproti aprílu. Najviac rástli tržby v obchodoch s tovarom pre domácnosť, a to medzimesačne až o 50 percent. Tržby predajní s odevmi a obuvou medzimesačne stúpli o 30 percent.Postupne sa na úroveň obdobia pred koronou podľa finančnej správy dostávajú aj ostatné sektory. Tržby v sektore osobných služieb (kaderníctva, kozmetické služby, masážne salóny) dosiahli v máji tohto roka 85 percent, reštaurácie a pohostinstvá išli na úroveň 70 percent oproti februáru minulého roka. Postupné, hoci zatiaľ pomalé, oživenie nastáva aj pri ubytovaní, kde tržby dosiahli v máji úroveň 30 percent tržieb z februára 2020.