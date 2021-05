Uvoľnenie opatrení vplýva aj na trh práce, analytik očakáva pozitívny vývoj miery nezamestnanosti

analytik

21.5.2021 (Webnoviny.sk) - Pomerne výrazné uvoľnenie opatrení v druhej polovici apríla sa už jemne prejavuje aj vo vývoji na trhu práce. V reakcii na aprílové údaje o miere nezamestnanosti na Slovensku to uviedolOčakáva pozitívny vývoj aj v nasledujúcich mesiacoch, pričom na konci tohto roka by miera evidovanej nezamestnanosti mohla podľa neho klesnúť až k siedmim percentám.Miera evidovanej nezamestnanosti sa podľa Ústredia práce a sociálnych vecí minulý mesiac zvýšila o 0,02 percentuálneho bodu na 8 percent, miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie klesla o 0,03 bodu na 8,55 percenta.„Jemný nárast evidovanej miery nezamestnanosti si vysvetľujeme lepšou pandemickou situáciou, ktorá zapríčinila nižší počet poberateľov PN a OČR a taktiež väčším počtom ľudí ukončujúcich podporné programy zamestnanosti," tvrdíRizikom je podľa Horňáka je však potenciálny nástup tretej vlny pandémie, odborníkmi očakávaný v jesenných mesiacoch.„Sila, akou nás potenciálna ďalšia vlna zasiahne, je silne závislá od miery zaočkovanosti, akú stihneme do jej prepuknutia dosiahnuť, čo bude ovplyvňovať aj rozsah prijatých reštrikcií a teda aj vplyv na ekonomiku a zamestnanosť," dodalSlovenskej sporiteľne.Po ukončení podporných schém je však podľa Ľubomíra Koršňáka možné v druhej polovici roka očakávať druhú vlnu prepúšťania, najmä pri umelo podporených pracovných miestach, ktoré by pravdepodobne zanikli bez ohľadu na pandémiu.„Na druhej strane, opatrenia budú s najväčšou pravdepodobnosťou definitívne ukončené až po odznení pandémie, teda až v čase, keď by sa mal už štartovať aj ekonomický rast," povedal.Podobne ako počas posledného leta by tak vyšší prítok nezamestnaných do evidencie úradov práce mohol byť kompenzovaný i vyššou absorpciou nezamestnaných trhom práce.„Miera nezamestnanosti sa z úrovne z konca roku 2019 pravdepodobne nedostane skôr ako v druhej polovici roka 2023," tvrdí Koršňák.Počet uchádzačov o zamestnanie pripravených ihneď nastúpiť do práce dosiahol apríli tohto roka 219 293 osôb, čo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nárast o 666 osôb.Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola v apríli na úrovni 8,55 percenta. Medzimesačne klesla o 0,03 bodu.Úrady práce evidovali v apríli celkovo 234 472 ľudí bez práce, čo je o 470 osôb menej ako v marci tohto roka.Na trhu práce sa v apríli uplatnilo 11 379 uchádzačov o zamestnanie, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nárast o 5 458 osôb. V porovnaní s marcom tohto roka sa umiestnilo na trhu práce o 486 osôb viac.Oproti predošlému mesiacu poklesol aj počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov, a to o 1 052 osôb. Zároveň sa o 729 osôb znížil aj počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie do 25 rokov.Z evidencie úrady práce vyradili 13 654 uchádzačov o zamestnanie, z toho 53 pre nespoluprácu a ďalších 2 222 osôb z ostatných dôvodov, ako je starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, či odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní.