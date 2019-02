ÚVZ SR: Počas chrípky by sme nemali chodiť do práce či do školy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) – Chorí na chrípku by počas jej trvania nemali chodiť do práce či do školy. Ochorenie je potrebné vyležať a v liečbe sa riadiť pokynmi ošetrujúceho lekára. Pripomína to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.Podľa hlavného hygienika SR Jána Mikasa akútne respiračné ochorenia netreba počas chrípkovej sezóny podceňovať. Upozorňuje, že ľudia s teplotou či horúčkou sa musia liečiť pod dohľadom lekára.mieni Mikas s tým, že pri chrípke sa takto chorým klinický stav môže skomplikovať. Najčastejšími komplikáciami chrípky sú zápal priedušiek, zápal stredného ucha, prínosových dutín a pľúc.K prenosu ochorenia môže dôjsť kontaminovanými predmetmi na verejných priestranstvách či v domácnosti. Riziko predstavujú držiaky v autobusoch, nákupné košíky či kľučky, no problematické môže byť i podanie rúk. Niektoré odporúčania preto zahŕňajú aj obmedzenie podávania rúk počas chrípkovej sezóny." zdôrazňuje Mikas.Podľa odporúčania ÚVZ SR je v období narastajúceho počtu chorých v rámci prevencie vhodné vyhýbať sa uzavretým priestorom s vysokou koncentráciou ľudí. Dôležité je takisto dbať na pravidelné vetranie miestností v domácnosti, vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach i na pracovisku, a to nárazovo a niekoľkokrát denne. V prípade predškolských zariadení je potrebné zo zákona vykonávať takzvaný ranný filter, vďaka ktorému by mala zodpovedná osoba v zmysle ochrany zdravia zamedziť, aby sa do kolektívu dostalo choré či nedoliečené dieťa.Pokiaľ je v domácnosti člen rodiny s chrípkou či prechladnutím, podľa hygienikov je vhodné pre neho vyčleniť príbor, taniere i poháre. U chorej osoby má význam používanie rúšok, pretože sa tým redukuje riziko šírenia ochorenia pri osobnom kontakte. Používať by mala aj jednorazové papierové vreckovky, ktoré je potrebné po použití bezpečne zlikvidovať. "dodáva hlavný hygienik SR.Chrípková sezóna trvá na severnej pologuli od októbra do konca apríla nasledujúceho roka, teda od 40. kalendárneho týždňa aktuálneho roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka. V jej priebehu sa aktivita chrípky postupne zvyšuje, dochádza k lokálnym, okresným a krajským epidémiám, ktoré môžu zasiahnuť celé Slovensko.