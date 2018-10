ÚVZ varuje pred nebezpečnou farbou na vlasy a mydlom

Nebezpečné mydlo v tvare hamburgera. Foto: ÚVZ SR Foto: ÚVZ SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. októbra (TASR) – Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) varuje pred nebezpečnou kozmetikou. Ide o farbu na vlasy a mydlo.upozornil hlavný hygienik SR Ján Mikas.Nebezpečná farba na vlasy s názvom Hair Spa-Colorant Wubeizi Color značky Gevemia pochádza z Číny. Ide o výrobnú dávku MFG 07/13/2015. V 80 ml farbe sa nachádza látka o-Aminophenol, čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch.Pozor si treba dávať aj pri mydle Savon burger značky Bulles de savon z Francúzska. Mydlo – hamburger sa skladá z 5 menších mydiel, ktoré pripomínajú žemľu, syr, biftek, rajčinu a šalát. Celý výrobok je zabalený v plastovej fólii a kartónovej škatuľke pripomínajúcej škatuľku rýchleho občerstvenia. ÚVZ varuje, že spotrebitelia, najmä deti, si ho môžu zameniť s potravinou a v dôsledku toho ho môžu vkladať do úst, cmúľať alebo prehĺtať, čo by mohlo byť nebezpečné a zapríčiniť napríklad dusenie, otravu, perforáciu či zablokovanie tráviaceho ústrojenstva.Nebezpečné kozmetické výrobky nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky.