Už 15. rok spája zbierka MODRÝ GOMBÍK dva svety – ten náš a ten, v ktorom sa deti ocitli v núdzi a sú odkázané na našu pomoc

Pomôcť môžete aj Vy:



Príspevkom na účet: SK91 0200 0000 0040 8644 5155, VS: 1980 v období od 6. 5. 2019 do 30. 6. 2019



www.unicef.sk/modrygombik



Svojim príspevkom do pokladničiek našim dobrovoľníkom, ktorých môžete stretnúť v mestách po celom Slovensku od 13. 5. 2019 do 26. 5. 2019



Stať sa našim pravidelným prispievateľom a zapojiť sa do programu Priatelia detí UNICEF - https://www.unicef.sk/pravidelne-prispievanie/



Príbeh Saši – dievčatka z nášho plagátu

BRATISLAVA 13. mája (WebNoviny.sk) - Výnos tohtoročnej zbierky bude venovaný deťom na východnej Ukrajine, ktoré už 6. rok žijú vo vojnovom konflikte.Už od dnes budete stretávať v uliciach slovenských miest, v nákupných centrách a staniciach ŽSR našich dobrovoľníkov s prenosnými pokladničkami. Za symbolický príspevok si budete môcť pripnúť modrý gombík.9-ročná Saša Shapovalenková žije so svojou mamou, otcom a staršou sestrou v meste Bakhmutka na východnej Ukrajine. Rodina žije blízko kontaktnej línie, ktorá od seba delí vládou kontrolované a nekontrolované územie východnej Ukrajiny.Saša by mala navštevovať vzdialenú školu v Opytone, pretože škola, ktorú má blízko je obsadená vojakmi. "Cestovať autobusom je veľmi nebezpečné" hovorí Sašina starká. "Autobus ide celý čas v blízkosti kontaktnej línie a môže byť kedykoľvek zasiahnutý guľkami počas streľby. Saša sa musí učiť doma. Je to pre ňu ťažké. Okná boli počas bojov rozstrieľané a máme ich teraz prikryté, takže Saša veľmi slabo vidí... Pivnicu susedov využívame pri streľbe ako úkryt. V roku 2014 sme v pivnici strávili celé leto. Deti si už zvykli za tie roky na zvuk streľby. Minulý rok, začiatkom marca prebiehali intenzívne boje a strely lietali ponad náš dom jedna za druhou. Skryli sme sa do pivnice u susedov a tam sme zostali dve noci. Teraz to už nie je také nebezpečné, ale streľbu počujeme každú noc." Saša sa bojí chodiť do školy. Radšej je doma s mamou a sestrou a stará sa o mačiatka.