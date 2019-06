Už 24 rokov zjednodušujú život zamestnávateľom i zamestnancom. Ako sa im to darí?

Stravné lístky neslúžia iba ako prostriedok, za ktorý sa človek naje, podľa prieskumu ich väčšina zamestnancov považuje za benefit, pomáhajú im utužiť vzťahy na pracovisku a tiež ich môžeme považovať za formu psychohygieny. Medzí lídrov na slovenskom trhu v tejto oblasti patrí spoločnosť Up Slovensko.

Na slovenskom trhu už od roku 1995

Spoločnosť Up Slovensko pôsobí na slovenskom trhu už od roku 1995, za ten čas sa jej podarilo vybudovať rozsiahlu sieť prevádzok, ktoré prijímajú stravné lístky s označením Up – dnes je nimi možné zaplatiť vo viac ako 18-tisíc reštauráciách, bistrách či jedálňach v celej krajine. Firma je dcérskou spoločnosťou francúzskej skupiny Up, ktorú si môžete pamätať aj pod starým menom LE CHEQUE DEJEUNER.

Táto skupina funguje už od roku 1964 a dnes jej produkty využíva viac ako 25 miliónov ľudí v 18 krajinách na celom svete. Okrem Slovenska pôsobí Up aj v Česku, Belgicku, Nemecku, Grécku či Brazílii. Nie sú to však iba stravné lístky, ktoré spoločnosť Up Slovensko ponúka, zamestnávatelia môžu svojim zamestnancom alebo obchodným partnerom venovať napríklad tiež darčekové či relaxačné kupóny.

Up Slovensko tak rieši nielen potreby zamestnávateľov v oblasti „povinných“ benefitov, ale pomáha i motivovať a budovať lojalitu zamestnancov, zákazníkov a obchodných partnerov. Zabudnúť netreba však ani na zníženie firemných výdavkov a vďaka podpore sociálnej politiky firiem sa Up Slovensko podieľa aj na spríjemnení života zamestnancov.

Spoločnosť, ktorá ide s dobou

Na Slovensku sa ľuďom spája pôsobenie spoločnosti Up najmä so stravnými lístkami. Používatelia s týmto kúskom „papiera“ zaplatia za jedlo či nápoje nielen vo viac ako 18-tisíc reštauračných zariadení, ale prijímajú ich aj obchodné reťazce alebo menšie obchody. Spoločnosť si však uvedomuje potreby doby, a preto ponúka overenú alternatívu obľúbených gastrolístkov – jedálnu kartu s najväčšou sieťou prevádzok na Slovensku, dá ňou platiť na takmer 7 000 akceptačných miestach.

Namiesto papierových jedálnych kupónov tak používateľ so sebou nosí šikovnú a najmä odolnú plastovú kartu s čipom – na nerozoznanie od štandardnej „kreditky“. Vďaka tomu zaplatí za svoj obed i bezkontaktne, nemusí sa obávať, že si zabudne papierové lístky v kabáte, ktorý sa pral, a tiež nerieši problém s vydávaním z gastráčov. Zamestnávateľovi zase jedálna karta uľahčuje administratívu ešte výraznejšie: celý proces dobíjania kreditov a ich kontroly prebieha v online prostredí.

Pre vyšší záujem o cestovný ruch na Slovensku

Najnovším produktom spoločnosti Up Slovensko je jedinečný bezkartový systém na správu rekreačných príspevkov. Zamestnávatelia si môžu vybrať z dvoch variantov: prvým z nich sú rekreačné poukazy v tlačenej forme Up Rekrea Kombi, prípadne v elektrickom prevedení pomocou QR kódu či platby mobilnou aplikáciou. Druhým variantom je online správa príspevkov Up Rekrea Komfort, ktorá značne sprehľadní celý proces uplatňovania: zamestnávateľovi i zamestnancovi.

I takouto formou pomáha spoločnosť urobiť dovolenku na Slovensku pre rekreantov atraktívnejšou.

Chcete sa dozvedieť viac o spoločnosti alebo rekreačných poukazoch? Navštívte stránku www.up-slovensko.sk