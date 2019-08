Už aj írski piloti Ryanairu plánujú štrajk na budúci týždeň

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dublin 15. augusta (TASR) - Piloti leteckej spoločnosti Ryanair, ktorí sú členmi Asociácie írskych pilotov (IALPA) oznámili, že od polnoci 22. augusta vstúpia do dvojdňového štrajku. A plánujú aj ďalšie protestné akcie. Za štrajk hlasovalo 94 % členov IALPA a dôvodom je spor s vedením o mzdové a pracovné podmienky.Vedenie najväčšej nízkonákladovej leteckej spoločnosti v Európe už začalo rokovať so zástupcami odborového zväzu Fórsa, ktorý je materskou úniou IALPA. Tá zastupuje 180 írskych pilotov, ktorí sú priamo zamestnaní v spoločnosti Ryanair.Podľa odborárov „jedine významný návrh od vedenia spoločnosti Ryanair, ktorý by vyriešil všetky sťažnosti IALPA“, by presvedčil pilotov, aby na budúci týždeň neštrajkovali. Zatiaľ však odborári „žiadny návrh nedostali".Ryanair vyzval pilotov a Fórsu, aby sa vrátili na rokovania s nezávislým mediátorom Kieranom Mulveyom. A označili ich návrh na zvýšenie platu o 101 % za „nereálny a neuskutočniteľný“. Letecká spoločnosť tiež kritizovala načasovanie tejto priemyselnej akcie.Šéf osobného oddelenia Ryanair Eddie Wilson upozornil, že ak by vyhoveli žiadosti o zvýšenie platov, budú piloti spoločnosti Ryanair „zarábať viac ako írsky prezident alebo premiér“. A dodal, že Ryanair „robí všetko, čo je v jeho silách, aby sa vyhol problémom, ale „žiadna spoločnosť nemôže akceptovať neprimerané požiadavky“.Do štrajku sa plánuje zapojiť približne 180 írskych pilotov. Fórsa medzitým vyjadrila poľutovanie nad akýmkoľvek problémami, ktoré to prinesie cestujúcim, ale pripisuje to „neochote alebo neschopnosti Ryanairu rokovať o spravodlivom a transparentnom mzdovom balíku“.Okrem Írska sú však aj zamestnanci Ryanair v ďalších troch európskych krajinách pripravení na štrajk.Odborové zväzy zastupujúce palubných sprievodcov v Španielsku oznámili, že chcú štrajkovať 10 dní v septembri, pokiaľ letecká spoločnosť nezmení svoje plány na zatvorenie niekoľkých základní v krajine.Piloti z Británie odhlasovali štrajk počas dvoch dní 22. a 23. augusta a ďalšie tri dni od 2. septembra.A portugalský palubný personál vstúpi do päťdňového štrajku od 21. augusta.