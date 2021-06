Už aj Košičania môžu v Lidli recyklovať PET fľaše a plechovky

Stratégia obmedzovania a nahrádzania plastov spoločnosti Lidl Slovenská republika

7.6.2021 (Webnoviny.sk) - Za necelý rok odovzdali Bratislavčania v dvoch predajniach diskontu takmer 100 000 plastových fliaš a plechoviek a pomohli tak k obnove mestskej zelene. Teraz dostanú rovnakú príležitosť aj obyvatelia metropoly východu.Znečistenie plastami je podľa Slovákov najväčšou hrozbou pre životné prostredie a až tri štvrtiny ľudí je toho názoru, že kontrolovať a obmedzovať plastový odpad je aj zodpovednosťou zákazníkov[1]. Pandémia nového koronavírusu ešte posilnila dôraz, ktorý Slováci kladú na ochranu životného prostredia[2]. Lidl dlhodobo umožňuje svojim zákazníkom zapájať sa do viacerých projektov, ktorých cieľom je ochrana životného prostredia. Diskont sa pritom snaží edukovať spotrebiteľov a ísť príkladom. Jedným z takýchto projektov je aj "Bude z toho haluz", ktorého súčasťou môžu byť od 1. júna aj Košičania."Bude z toho haluz" funguje od júna 2020 v dvoch bratislavských predajniach Lidla. Zákazníci môžu do automatu, ktorý je určený na výkup vratných obalov, odovzdať aj plastové fľaše a plechovky. Životnému prostrediu tým pomôžu hneď dvakrát – majú istotu, že odovzdané obaly od nápojov budú správne recyklované a Lidl sa zároveň zaviazal prispieť 10 centami za každý odovzdaný obal na obnovu zelene v ružinovskom parku Ostredky. Za necelý rok priniesol projekt skvelé výsledky – takmer 100 000 odovzdaných obalov a stovky nových kríkov. Diskont sa preto rozhodol priniesť túto mechaniku aj do Košíc.Ročne sa na Slovensku podľa Ministerstva životného prostredia predá asi miliarda PET fliaš a 345 miliónov plechoviek od nápojov, pričom miera recyklácie PET fliaš dosahuje o niečo viac než 60%. Znamená to, že stovky miliónov plastových fliaš končia v lepšom prípade v komunálnom odpade a teda na skládkach, v horšom prípade v prírode a doba ich rozkladu sa odhaduje možno až na 500 rokov."Ochrana životného prostredia je jedným z našich pilierov v rámci spoločenskej zodpovednosti. Vysádzame stromy a podporujeme zbieranie odpadu zo slovenských vôd. Uvedomujeme si však, že najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne. Ak sa sústredíme na osvetu, nemusíme riešiť problémy, ktoré vlastne nevzniknú," povedal pri predstavení projektu Marián Šimko, obchodný riaditeľ Lidl Slovenská republika. Diskont všetky vytriedené obaly v rámci projektu odovzdá spoločnosti KOSIT. Náklady na realizáciu projektu "Bude z toho haluz" predstavujú približne 30 000 € pre každú jednu predajňu. Partnerom iniciatívy je aj Mestská časť Košice – Západ. "Aj u nás sa boríme so znečistením verejných priestranstiev plastovými obalmi a fľašami. Považujem to za ekologickú hrozbu, na ktorú je potrebné reagovať. Separovanie je jednoznačne aktivita, ktorú podporujem. Ak vymeníme plastové fľaše za zeleň, uvidíme v našich parkoch a záhradách konkrétnu motiváciu prečo separovať. Každý podobný projekt povzbudí ľudí k tomu, aby plastové fľaše a plechovky radšej vracali do obchodov a nevyhadzovali ich do komunálneho odpadu, alebo nebodaj do prírody," uviedol Marcel Vrchota, starosta mestskej časti Košice-Západ.Projekt "Bude z toho haluz" sa bude realizovať v dvoch predajniach spoločnosti Lidl v Košiciach – na Popradskej a Moldavskej ulici. V Bratislave prebieha rovnako v dvoch predajniach – na Ružinovskej a Trenčianskej ulici. Zákazníci môžu do automatov určených na výkup vratných obalov odovzdať aj PET fľaše a plechovky od nápojov. Vo všetkých predajniach sa nachádza obrazovka s denne aktualizovaným prehľadom odovzdaných obalov. Projekt bude fungovať do konca roku 2021, teda až do spustenia zálohovania PET fliaš a plechoviek.Obchodný reťazec predstavil svoju stratégiu obmedzovania plastov na jar 2018. V rámci nej si Lidl stanovil ambiciózne ciele znížiť objem plastov vo vlastných prevádzkach o najmenej 20% a zároveň dosiahnuť 100% recyklovateľnosť plastových obalov vlastných značiek do roku 2025.Prvým krokom diskontu pri redukcii plastov boloz predaja koncom roka 2018. Lidl odstránením týchto tašiek, ktoré nikdy zákazníkom nerozdával zadarmo, z ponuky ušetril. Ďalším krokom boloTieto úpravy viedli k úsporeLidl taktiežako sú poháre, taniere, príbory, ale aj plastové slamky. Nahradenie plastového materiálu ekologickejšími alternatívami odbremení životné prostredie oProjekty spoločnosti Lidl v téme plasty sú súčasťou iniciatívy REset Plastic, ktorá je spoločnou pre všetky súčasti skupiny Schwarz.[1] GfK #Who cares? Who does? 2019[2] Ipsos CSR & Reputation Research 2021Informačný servis