Už desiaty deň opozícia obštruuje návrh na skrátené legislatívne konanie k novele Trestného zákona (naživo)

Odznelo aj uznesenie EP

Ďalšia hodina rokovania

24.1.2024 (SITA.sk) - Už desiaty deň opoziční poslanci obštruujú návrh na skrátené legislatívne konanie k vládnej novele Trestného zákona. Tá ma za cieľ zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry či znížiť tresty za korupciu. Ústne prihlásených v rozprave k tomuto bodu je ešte viac ako 30 opozičných poslancov.Ich vystúpenie môže trvať najviac desať minút. Na jednotlivé vystúpenia svojich kolegov sa zákonodarcovia môžu prihlásiť s faktickou poznámkou, ktorá trvá dve minúty.V úvode dňa vystúpil v rozprave poslanec hnutia Progresívne Slovensko Michal Sabo , ktorý čítal uznesenie Európskeho parlamentu EP ), ktorý sa k plánovaným zmenám v trestnom práve vyjadril. EP hlboko znepokojuje neodôvodnené využívanie zrýchleného legislatívneho procesu zo strany vlády Roberta Fica Smer-SD ).„Vyzýva vládnych predstaviteľov, aby sa zdržali spochybňovania zákonností súdnych rozhodnutí, vyjadruje hlboké znepokojenie nad ohlásenými plánmi prijať právne predpisy, ktoré by oslabili občiansky sektor, a to aj obmedzením práce mimovládnych organizácií, varuje pred akýmkoľvek politickým zasahovaním do redakčnej nezávislosti a novinárskej integrity, so znepokojením berie na vedomie plánovanú reštrukturalizáciu RTVS , hlavného verejnoprávneho vysielateľa v krajine,“ čítal v uznesení.Na jeho vystúpenie sa prihlásilo 25 poslancov s faktickou poznámkou, opozícia tak natiahla čas rokovania o tomto bode o ďalšiu hodinu.