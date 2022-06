Už od mája Tesco zálohuje naplno, zákazníci odovzdali vyše 32 miliónov obalov

Prečo potrebujeme zálohovanie

Ako funguje systém zálohovania od januára 2022:



Pri kúpe nápoja v plastovej fľaši* alebo v plechovke* od januára 2022 zaplatíme zálohu za obal vo výške 15 centov, ktorá bude pri odovzdaní obalu v predajniach či v automatoch vrátená podobne ako pri sklených fľašiach.

Na odbernom mieste v obchode môžete totiž vrátiť len nestlačené nápojové obaly označené grafickým symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ. Symbol a text nájdete na výrobku hneď vedľa EAN kódu.

Obaly označené symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ nestláčame. Odporúčame doma po použití opláchnuť. Nezabudnite na to, aby na obaloch ostal čitateľný čiarový kód, a nevyhadzujte vrchnák.

Zákazník môže zálohovaný obal vrátiť v ktoromkoľvek obchode – odbernom mieste.

Za každý vrátený zálohovaný obal dostane zákazník zálohu vo forme potvrdenia zo zálohomatu alebo od predavača. Potvrdenie mu buď preplatia v pokladni, alebo sa dá použiť pri nákupe. Potvrdenie vydané v predajni Tesco sa dá uplatniť iba v rámci siete Tesco bez časového obmedzenia a bez viazanosti na ďalší nákup, čiže zákazník si môže dať vyplatiť hotovosť.

Zálohované sú plastové fľaše alebo plechovky na nápoje s objemom od 0,1 litra až po tri litre, ktoré obsahujú viac ako osemdesiat percent vody. Netýka sa to napríklad mlieka a mliečnych nápojov, sirupov a alkoholických nápojov s vyše 15 % obsahom alkoholu.

Vrátené zálohované obaly sa prevezú do triediaceho centra. Ďalej obaly putujú na spracovanie k recyklátorovi, ktorý ich spracuje a vyrobia sa z nich nové obaly na nápoje.

Na Slovensku sa môžu vracať iba zálohované obaly kúpené doma, nie v inej krajine.



* Pozn.: Tých druhov nápojov, ktorých sa týka legislatíva

8.6.2022 (Webnoviny.sk) -"V Tescu sme s prechodom na zálohovateľné obaly skončili skôr – už 1. mája 2022, teda dva mesiace pred ukončením oficiálneho prechodného obdobia. Vďaka za rýchly prechod patrí v prvom rade našim zákazníkom, ktorí majú o zálohovanie veľký záujem. Ich aktívne odovzdanie plastových fliaš a plechoviek vysoko prekračuje naše očakávania, ktoré sme si určili pred spustením povinného zálohovacieho systému. V Tescu prinášame každý deň niečo navyše ľudom, komunitám i planéte, preto sme radi, že sme súčasťou aj tejto pozitívnej zmeny na Slovensku," vysvetľujeOd 1. januára 2022 sú v 135 zo 155 predajní Tesca umiestnené zálohomaty – automaty na zber plastových fliaš a plechoviek z nápojov."Záujem zákazníkov je taký veľký, že Tesco v niektorých svojich prevádzkach zvýšilo kapacitu miestností, v ktorých sú umiestnené zálohomaty," dodáva Lukáš Valach.Za vrátené plastové fľaše a plechovky prostredníctvom zálohomatu dostane zákazník kupón s čiarovým kódom, ktorého finančnú hodnotu môže použiť počas platby za nákup pri pokladni alebo si ho môže nechať preplatiť pri zákazníckych informačných pultoch Tesca. Vrátená suma za jeden kus zálohovaného obalu je 15 centov.Informácie o správnom zálohovaní sú uvedené na každom zálohomate v predajniach Tesco. Na zálohomaty upozorňujú aj pútače pri vstupe do obchodov, v oddelení nápojov sú vyznačené nápoje s obalmi určenými do zálohovacieho systému.Informácie, v ktorých Tesco prevádzkach v okolí sa zálohomaty nachádzajú, nájdu zákazníci na webe https://tesco.sk/obchody/detail-obchodu/. Zákazníci Tesca si mohli ešte počas roka 2021 vyskúšať zálohovacie automaty v dvoch pilotných projektoch v Nitre a Senci. Záujem ľudí o ekologické odovzdanie plastových obalov a plechoviek bol už vlani obrovský. Hoci ešte nedostávali finančnú zálohu za vrátené obaly, odovzdali vyše 10-tisíc kusov. Tesco finančne prispeje na obnovu zelene v Senci a Nitre za každý vrátený obal.Zavedenie zálohového systému pomôže zvýšiť mieru recyklácie na Slovensku a zvýši kvalitu recyklátu, z ktorého sa dajú opätovne vyrobiť fľaše a plechovky. Rovnako tak umožní znížiť množstvo voľne pohodeného odpadu z plastových fliaš a plechoviek v prírode. Tieto obaly nepatria medzi zbytočný a nevyužiteľný odpad, ale práve naopak – sú cennými surovinami, ktoré sa môžu opätovne využiť na výrobu ďalších obalov.Slovensko sa zaviazalo zvýšiť objem vyzbieraných obalov z nápojov zo 60 % na 90 % v roku 2025. Práve zálohovanie vytvára dôležitú príležitosť vyzbierať ešte viac materiálu čo najvyššej kvality vhodného na recykláciu.Tesco dlhodobo prináša pozitívnu zmenu v oblastiach trvalej udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti. Reťazec napreduje v napĺňaní záväzkov, a to aj napriek mimoriadnej situácii vyvolanej koronakrízou. V prípade Slovenska reťazec zo svojich výrobkov vlastnej značky odstránil 100 % nerecyklovateľných alebo ťažko recyklovateľných materiálov. Cieľom Tesca na Slovensku je, aby nepoužívalo viac obalov, než je absolútne nevyhnutné, a tak sa znížil vplyv plastových obalov na životné prostredie a vytvoril sa systém tzv. uzatvorenej recyklačnej slučky. Konkrétne záväzky a výsledky, ktoré v oblastiach spoločenskej zodpovednosti a trvalej udržateľnosti Tesco dosahuje, sú zverejnené v Pláne malých pomocí. Informačný servis