ÚŽASNÁ SPRÁVA: Naši hokejisti postúpili na ZOH 2026

Slovenskí hokejoví reprezentanti postúpili na ZOH do Milána a Cortiny d'Ampezzo. V rozhodujúcom zápase na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave zdolali Kazachstan 3:1 a bez straty bodu sa stali víťazmi D-skupiny.



Do Talianska sa kvalifikovali okrem hráčov SR aj Dáni a Lotyši, ktorí uspeli vo svojich kvalifikačných skupinách. ZOH sa uskutočnia od 6. do 22. februára 2026 a dvanástku účastníkov tvoria okrem troch úspešných kvalifikantov Kanada, Švédsko, Švajčiarsko, Fínsko, Česko, Nemecko, USA, Rusko a domáce Taliansko. Ak vo februári Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) predĺži Rusku zákaz štartu pre inváziu na Ukrajinu, na hrách bude štartovať aj najlepšie mužstvo z druhých miest v kvalifikácii. Tým je o skóre Francúzsko.



Pre slovenských hokejistov to bude siedma účasť na ZOH v hlavnom turnaji, predtým na hrách štartovali v roku 1994 v Lillehammeri, v Turíne 2006, vo Vancouveri 2010, v roku 2014 v Soči, v roku 2018 v Pjongčangu a pred dvoma rokmi v Pekingu. Pod piatimi kruhmi sa predstavili aj v rokoch 1998 v Nagane a 2002 v Salt Lake City, ale do hlavnej časti turnaja nepostúpili.

finále kvalifikácie o ZOH 2026:



D-skupina



SLOVENSKO - Kazachstan 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)



Góly: 5. Lantoši (Hrivík, Čerešňák), 13. Regenda (Kňažko), 31. Liška (Sýkora) - 36. Michailis (Metalnikov, Starčenko). Rozhodcovia: Schrader (Nem.), Kaukokari - Hautamäki (obaja Fín.), Gustafson (USA), vylúčení: 2:4 na 2 min., navyše Regenda (SR) 10 min. za nešportové správanie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 10.055 divákov.







SLOVENSKO: Hlavaj - Čerešňák, Gernát, Nemec, Ivan, Grman, Koch, Gajdoš – Lantoši, Hrivík, Tatar – Hudáček, Cingel, Kelemen – K. Pospíšil, M. Pospíšil, Regenda – Liška, Sukeľ, Sýkora – Roman



Kazachstan: Šutov – Metaľnikov, Orechov, Stepanenko, Gaitamirov, Beketajev, Breus, Michajlov, Ospanov – Starčenko, Šestakov, Michajlov – Rymarov, Muchametov, Savickij – Paňukov, Lichotnikov, Asetov – Rachmanov, Ďomin, Kajyržan

Slováci začali výborne, mali od úvodu prevahu v ofenzíve a to najmä zásluhou dobrého korčuľovania. Prvú šancu zahodil Martin Pospíšil, keď mu v tandeme nechal puk Regenda, ďalšiu mal Hudáček. Ale ani jeden puk neskončil v bránke. Do siete ho dopravil až Lantoši v nasledujúcej presilovke, keď zužitkoval výbornú prácu Hrivíka. Hlavaj mal viac práce až v polovici prvého dejstva, keď predviedol dobré zákroky pri početnej výhode Kazachov. Potom mali viac z hry opäť Slováci a ich prevahu potvrdil v 13. minúte ďalším gólom Regenda.



Aj v druhej tretine boli Slováci lepší a po piatich minútach mali k dispozícii ďalšiu početnú výhodu. Tú nevyužili, ale ich tlak narastal a v 31. minúte dorazil Liška do siete strelu Sýkoru - 3:0. Hráči Kazachstanu sa do útočného pásma dostávali sporadicky, no v 36. minúte vyšla individuálna akcia Michailisovi a po peknej sťahovačke prestrelil Hlavaja - 3:1.



Pohodlný náskok si už zverenci Craiga Ramsayho v tretej tretine postrážili. Pozorne bránili, hrali jednoducho v obrannom pásme, ale naďalej Kazachom podkurovali aj v ofenzíve. Blysol sa však aj Hlavaj a to najmä po strele Starčenka. Prácu mal aj sedem minút pred koncom, keď hrali jeho spoluhráči v oslabení. Kľúčovými zákrokmi ich však nasmeroval k víťazstvu. To mohol ešte potvrdiť Martin Pospíšil, ktorý unikol obrane súpera, ale v nájazde neuspel.

hlasy po zápase:



Craig Ramsay, tréner SR: "S výsledkom som určite spokojný. Myslím si, že sme mali skvelý začiatok zápasu a mali sme niekoľko šancí dostať sa do viacgólového vedenia. Kazachstan skúšal proti nám niekoľko rôznych vecí, tak sme aj my museli niečo zmeniť. Všetci naši hráči odviedli kus práce. Prišli sme na 10 minút o Regendu, ale mali sme Romana. Pre hráčov je veľmi ťažké chvíľu sedieť na striedačke a potom sa hodiť do hry, takže sme sa snažili dostať všetkých na ľad a do hry, keď sme to potrebovali. Som rád, že s tým nebol žiadny problém."



Samuel Hlavaj, brankár SR: "Zápas sme kontrolovali. Boli tam aj zlé momenty, ale myslím si, že sme to mali pevne v rukách. Počas druhej tretiny mi bola celkom zima, lebo som nemal veľa práce. Ale v tretej tretine som si zachytal."



Martin Pospíšil, útočník SR: "Nebolo to ľahké, ako si to možno niekto predstavoval. Nechali sme na ľade všetko a som rád, že sme to dokázali. Maďari i Rakúšania nás potrápili, ale teším sa do Milána."

konečná tabuľka:



1. SLOVENSKO 3 3 0 0 0 12:5 9 *



2. Kazachstan 3 2 0 0 1 8:6 6



3. Rakúsko 3 0 1 0 2 6:7 2



4. Maďarsko 3 0 0 1 2 8:16 1



* postup na ZOH 2026