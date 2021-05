Uzavretie vzdušného priestoru je odpoveďou na neakceptovateľné skutky Bieloruska, tvrdí Korčok

Slovensko nasledovalo rozhodnutie EÚ

Zatkli bieloruského novinára

27.5.2021 (Webnoviny.sk) - Uzatvorenie vzdušného priestoru a slovenských letísk pre letecké spoločnosti z Bieloruska je „jasná odpoveď na neakceptovateľné skutky a porušovanie pravidiel bieloruského režimu". Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) o tom informoval vo svojom profile na mikroblogovacej sieti.SR podľa šéfa slovenskej diplomacie nasledovalo rozhodnutie štátov Európskej únie , ktoré tiež zakázali prelety či pristátia bieloruských lietadiel. O uzavretí vzdušného priestoru v stredu 26. mája po rokovaní vlády informoval minister dopravy Andrej Doležal (nom. Sme rodina).Ide podľa neho o slovenskú reakciu na bezprecedentné odklonenie nedeľňajšieho letu spoločnosti Ryanair smerujúceho z gréckych Atén do litovského Vilniusu zo strany Bieloruska. Ako dodal, tento zákaz bude účinný od stredajšej polnoci až do odvolania.Na palube lietadla, ktoré do Minska odklonili pre údajnú bombovú hrozbu, sa nachádzal bieloruský novinár Raman Pratasevič . Toho po pristátí na letisku zatkli.Tlačová služba bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka informovala, že osobne nariadil, aby lietadlo sprevádzala do Minsku stíhačka MiG-29. Bombovú hrozbu podľa nej nahlásili, keď sa lietadlo nachádzalo nad bieloruským územím. Úrady neskôr uviedli, že v lietadle nenašli žiadne výbušniny.