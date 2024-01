Uzdravený De Bruyne režíroval obrat City: Lepšie to byť nemohlo

Belgický futbalista Kevin De Bruyne mal výrazný podiel na triumfe Manchestru City na pôde Newcastlu United 3:2 v sobotnom šlágri 21. kola Premier League. Uzdravený stredopoliar prišiel na ihrisko v 69. minúte za stavu 1:2 a gólom a prihrávkou na víťazný zásah zariadil obrat. Po zápase vyhlásil, že si lepší návrat na ligové trávniky ani nemohol želať.





De Bruyne sa zotavil po dlhodobom zranení zadného stehenného svalu. Do zostavy City sa vrátil už pred týždňom v zápase Pohára FA proti Huddersfieldu (5:0), no v lige nastúpil prvýkrát od 11. augusta. Jeho prítomnosť na trávniku bola okamžite cítiť. Po päťminútovom pobyte ma ihrisku prekonal slovenského brankára Martina Dúbravku prízemnou strelou spoza šestnástky a dostal domácich pod tlak. Tridsaťdvaročný špílmacher mal prsty aj v rozhodujúcom góle Oscara Bobba, ktorého našiel vydareným pasom za obranu. Nórsky mladík využil zaváhanie súperovho obrancu Kierana Trippiera, ktorý ho nedokázal pokryť, na malom priestore si ideálne prebral loptu, položil Dúbravku a rozhodol o víťazstve City."Už mi to chýbalo," vyznal sa po zápase De Bruyne. "Mám za sebou vážnejšie zranenie a potreboval som určitý čas na zotavenie, no tvrdo som na sebe pracoval. Prísť sem, na tento štadión, do tohto prostredia - myslím si, že to bolo viac o chcení ako o pripravenosti. Viem, že nie som ešte schopný odohrať plných 90 minút, no dokážem v plnom nasadení absolvovať 20-25 minút. Pri chladnom počasí to ešte cítim v pľúcach, no mohol som zažiť lepší návrat, ako bol tento?"Úradujúceho majstra mohlo mrzieť len zranenie brankára Edersona, ktorého hneď po úvodnej akcii zápasu vystriedal medzi žrďami Stefan Ortega. Podľa trénera hostí Pepa Guardiolu ukázal jeho tím "srdce šampióna". "Bolo to skutočne skvelé, niekedy je lepšie zvíťaziť takýmto spôsobom. Hrali sme s obrovským temperamentom. Hráči ukázali, že sa chcú pobiť o výsledok, bojovať až do samého konca a chcú obhájiť titul," povedal podľa AFP španielsky kouč, ktorý osobitne vyzdvihol herné umenie De Bruyneho: "Keď má Kevin loptu, dokáže ju poslať na hráčov, ktorí nabiehajú za obranu. Je v tomto smere unikátny." Okrem De Bruyneho vychválil aj ďalšieho striedajúceho hráča Oscara Bobba. Dvadsaťročný stredopoliar naskočil do hry v 82. minúte a v prvej minúte nadstaveného času rozhodol svojím premiérovým gólom v najvyššej anglickej súťaži. "Ukázal skvelé zakončenie. Teším sa spolu s ním," uviedol Guardiola na adresu nórskeho mladíka. "Citizens" zaznamenali tretie ligové víťazstvo za sebou a posunuli sa v tabuľke na druhé miesto, o dva body za vedúci Liverpool."Magpies" dokázali síce rýchlo odpovedať na efektnú gólovú pätičku Bernarda Silvu, keď v rozmedzí 35. až 37. minúty skórovali Alexander Isak a Anthony Gordon, no v druhom polčase vedenie neudržali. Utrpeli štvrtú prehru v sérii, šiestu z uplynulých siedmich zápasov a v tabuľke zostali na 10. priečke. "Súperova kvalita sa na konci prejavila. Samozrejme, De Bruyne je hráč svetovej triedy," zložil domáci tréner Eddie Howe poklonu belgickému stredopoliarovi. Newcastle sa výsledkovo trápi, ale kouč má podporu vedenia klubu. Počas týždňa sa ho zastal aj šéf exekutívy Darren Eales. "Nedá sa o nás povedať veľa zlých vecí," hodnotil Howe. "Mohli ste vidieť, že sme špičkové mužstvo. Nevidím žiadne negatíva na našom výkone, ako tím sa držíme dobre. Mrzí nás len to, že nevíťazíme. Na to sme tu."