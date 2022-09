Užívate nikotínové vrecúška? Pre dieru v legislatíve sa k nim veľmi ľahko dostane aj množstvo detí

Závislosť vyvolajú u detí veľmi rýchlo

Apelujú na rodičov aj športovcov

21.9.2022 (Webnoviny.sk) - Používanie nikotínových vrecúšok nie je na Slovensku nijak legislatívne upravené, tvrdí predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Peter Kremský „Je to niečo, kde sme doteraz mali legislatívnu dieru a naše zákony umožňovali používanie vrecúšok každému,“ povedal Kremský v stredu na tlačovej konferencii.Ďalej upozornil, že nikotínové vrecúška používajú vo veľkom množstve aj deti. Skupina poslancov z OĽaNO preto predložila do parlamentu návrh na úpravu zákona o výrobe a predaji tabakových výrobkov.Kremský tvrdí, že problémom je vysoký obsah nikotínu vo vrecúškach, a ten zároveň vytvára závislosť.„Sú to zdravšie výrobky ako bežné cigarety a je dobré, že tabakový priemysel takéto výrobky zavádza. Na druhej strane je dôležité, aby to bolo jasne legislatívne ukotvené,“ doplnil Kremský.Touto úpravou zákona chcú poslanci docieliť, aby sa tento a podobné tabakové výrobky predávali iba dospelým osobám od 18 rokov veku. „Môžu sa predávať iba výrobky s obsahom nikotínu maximálne 20 miligramov,“ uviedol a dodal, že nikotínové vrecúška vedia u dieťaťa vyvolať závislosť za jeden až dva týždne. Lucia Drábiková (OĽaNO) tvrdí, že deti sa k nikotínovým vrecúškam dostanú jednoduchšie ako ku klasickým cigaretám. Taktiež poukazuje na to, že užívanie takéhoto typu tabaku je pre deti podobné ako žutie žuvačiek. „Mnohým rodičom to sťažuje situáciu, pretože o tom nevedia,“ povedala Drábiková. Karol Kučera (OľaNO) na tlačovej konferencii dodal, že apeluje nielen na rodičov, ale aj na športovcov, ktorí nikotínové vrecúška užívajú. „Niektorí športovci si myslia, že im to pomôže vo výkone,“ uviedol poslanec.