Úzka spolupráca slovenských dodávateľov s reťazcami je pre ich vzájomný rozvoj nevyhnutná

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

"Projekt podpory lokálnych dodávateľov môžeme po jeho dvojročnom fungovaní hodnotiť veľmi pozitívne. Prináša pozitívne výsledky nielen pre nás, ale aj pre samotných dodávateľov, ktorých ponuku sa nám darí aj naďalej rozširovať," informuje Richard Bendík, riaditeľ nákupu spoločnosti Kaufland. Každým rokom je projekt čoraz úspešnejší, čoho dôkazom je, že od roku 2018 doteraz sa počet dodávateľov takmer zdvojnásobil, na aktuálnych 59. Kaufland tak ponúka 320 výrobkov vo svojich 60 predajniach z celkového počtu 67. Zo spolupráce profitujú aj samotní dodávatelia, ktorí vďaka nej mohli prijať nových zamestnancov, lepšie plánovať svoje investície, rozširovať výrobu, či zvýšiť výmery pestovaných plodín. Zároveň sa vybrané produkty vďaka špeciálnej akcii v prospekte, v rámci ktorej boli dostupné na celom Slovensku, stali známejšími aj pre ľudí mimo regiónov, kde sa vyrábajú.Príkladom skvelého partnerstva je firma Púchovský gazda, ktorá do Kauflandu dodáva rôzne mäsové výrobky ako paštéty, pečienky, nátierky, klobásky či fašírky. "S Kauflandom sme začali spolupracovať v decembri 2017, kedy sme dodávali tovar do predajne v Púchove, minulý rok k nej pribudli ďalšie dve predajne. Zisky nám stúpli a začali sme vyrábať ešte väčšie množstvo výrobkov," vysvetľuje Darina Jankovičová, konateľka spoločnosti Púchovský gazda. Spolupráca tejto firmy s Kauflandom je rozšírená aj o oblasť duálneho vzdelávania.Ďalším príkladom je chránená dielňa Solide Slovakia. "Pre Kaufland dodávame košický med, sultánky či kávové a biele kornútky do predajní v Leviciach a Nových Zámkoch. Tento rok by sme chceli zásobovať aj ďalšie predajne. Vďaka Kauflandu je naša značka viditeľnejšia, získali sme nových zákazníkov a vyvíjame aj ďalšie výrobky. Máme v pláne nákup nových technológií a rekonštrukciu výrobných priestorov," približuje plány Edita Vincúr Kalitová, konateľka spoločnosti Solide Slovakia.Spoločnosť Kaufland v októbri 2018 odštartovala projekt na podporu 100% slovenského mäsa a začala tým, že do svojej ponuky zaradila 100 % slovenské hovädzie mäso. V tom čase Kaufland začínal s odberom mäsa z 3 býkov, čo predstavovalo 6 % podiel z celkového objemu daného sortimentu. Dnes predstavuje 20 % podiel z celkového objemu. "Ide o náš najnovší projekt, v ktorom chceme pokračovať, a to rozšírením ponuky aj o 100 % slovenské bravčové mäso. Jeho predaj by sme chceli rozbehnúť v prvom kvartáli roku 2019," vysvetľuje Richard Bendík. Do budúcnosti sa chce Kaufland zamerať aj na menších hráčov na trhu a má víziu, že bude v časti pultov ponúkať výlučne produkciu hovädzieho mäsa zo Slovenska."Veríme, že rozhodujú činy. Aj preto sa snažíme neustále rozširovať naše portfólio o slovenské výrobky. Naši zákazníci nájdu na pultoch nielen produkty z dielne regionálnych dodávateľov, či 100 % slovenské hovädzie mäso, ale aj nový produktový rad Z lásky k tradícii, či ponuku ovocia a zeleniny od viac než 200 slovenských pestovateľov," uzatvára Bendík.