Uznávaný investor radí: Teraz je čas na rozumné míňanie peňazí

7.5.2020 (Webnoviny.sk) -Ekonómovia nám neustále prízvukujú, aby sme si vytvárali finančnú rezervu, akýsi vankúš, z ktorého budeme počas slabších dní čerpať. Odporúča sa, aby sme na účte mali odložené financie na približne 3 až 6 mesiacov. Dnes sa ukazuje, že do spomínaného vankúša by sme mohli ukrývať aj trochu viac "peria", ako je štandard. "Znie to trochu paradoxne, ale v časoch ako sú tieto je pre mnohých ľudí šetrenie peňazí dokonca o čosi jednoduchšie, ako predtým. Väčšina z nás sedí doma, nemíňame na benzín, na nákupy chodíme iba do potravín a aj to len raz – dvakrát do týždňa. Zatvorené sú divadlá, kiná, aj reštaurácie fungujú len v obmedzenom režime. Všetky tieto ušetrené peniaze by sme si mali uložiť do rezervného fondu, ideálne na iný účet, ako je ten, z ktorého denne čerpáme," radí Jaak Roosaare, uznávaný estónsky podnikateľ a investor, autor bestselleru Ako sa stať bohatý.Na druhej strane však úspešný podnikateľ, ktorý svoj biznis vybudoval investovaním svojich zárobkov z letných brigád v programe Southwestern Advantage, radí, aby sme svoju peňaženku úplne nezatvárali: "Ak si nikto nič nekúpi, ekonomika skolabuje. Je jedno, či sme v Estónsku, v Spojených štátoch, alebo na Slovensku. Ak máte obľúbenú kaviareň alebo prevádzku, ktoré radi navštevujete, podporte ich. Iba tak všetci prežijeme bez ujmy." Mnohé prevádzky sa vynašli a teraz poskytujú donášku či predaj cez okienko, alebo si u nich môžete služby predplatiť formou poukážok a v budúcnosti ich využiť. Často dokonca ponúkajú výrazné zľavy. Objednajte sa k holičovi, keď opäť otvorí, kúpte si noviny alebo si dajte doniesť svoje obľúbené pivo z mini-pivovaru.Aké sú vaše zárobky a výdavky? Na čo ste míňali predtým, čo teraz viete odložiť bokom? Aké máte úvery, hypotéky, či pôžičky? Nedali by sa spojiť do jedného, výhodnejšieho?, ktoré ste neminuli z dôvodu korona-opatrení, do rezervného fondu. Ideálne je nastaviť si trvalý príkaz, ktorý vám každý mesiac prevedie určitú čiastku do finančného vankúša.Hoci sa môže zdať, že vďaka kríze klesnú ich ceny, opak sa ukazuje byť pravdou. Tiež si treba zvážiť, hlavne pri nových hypotékach, či ich pri súčasnej situácii budete vládať splácať aj o pol roka, či neskôr.Hoci finančné trhy zaznamenávajú pokles, nie je dôvod k tomu, aby ste svoje investície rušili alebo peniaze bez rozmyslu vyberali. Teraz je dokonca situácia, kedy je výhodné cenné papiere nakupovať.Od roku 1868 ponúka spoločnosť Southwestern Advantage program, ktorý poskytuje študentom vysokých škôl možnosti, ako si prispieť na náklady spojené so štúdiom, zároveň získať pracovné skúsenosti, podnikateľské zručnosti a posilniť si vlastnosti potrebné na dosiahnutie svojich životných cieľov.Každé leto ponúka takmer 1 500 študentov z viac ako 200 univerzít na celom svete rodinám zo Spojených štátov a Kanady vzdelávacie materiály, knihy a on-line produkty. Študenti sú väčšinou ubytovaní v hosťovských rodinách. Od roku 2001 sa programu Southwestern Advantage zúčastnilo spolu 315 slovenských študentov. V roku 2019 bolo v programe 39 študentov zo Slovenska. Spoločne vytvorili tržbu viac ako pol milióna dolárov a dosiahli tak zisk 275 262 dolárov.Pre viac informácií navštívte stránku Southwestern Advantage Informačný servis