Uznesenie Európskeho parlamentu je dôkazom o kríze v inštitúciách EÚ, nie však na Slovensku

Neprofesionálny prístup poslancov

Stretnutia so zástupcami Európskej komisie

Legislatívny proces

17.1.2024 (SITA.sk) - Uznesenie Európskeho parlamentu kritizujúce návrh novely Trestného zákona je dôkazom o kríze právneho štátu, nie však na Slovensku, ale v niektorých inštitúciách Európskej únie Ministerstvo spravodlivosti SR to konštatuje v reakcii na stredajšie prijatie uznesenia o plánovanom zrušení kľúčových protikorupčných štruktúr na Slovensku a jeho dôsledkoch pre právny štát.Podľa rezortu spravodlivosti je uznesenie dôkazom neprofesionálneho prístupu poslancov Európskeho parlamentu a dôkazom politického lobingu slovenskej opozície a niektorých slovenských europoslancov podkopávajúceho legitímne záujmy občanov Slovenska.Ministerstvo uviedlo, že Slovenská republika začala komunikovať o plánovaných zmenách v oblasti trestného práva a ich konzultácii s predstaviteľmi Európskej komisie už na samite EÚ v októbri 2023.Tvrdí tiež, že zástupcovia rezortu majú za sebou niekoľko stretnutí so zástupcami Európskej komisie, na ktorých slovenská strana poskytla informácie o plánovaných zmenách v oblasti trestného práva, ako aj o dôvodoch potreby ich skorého schválenia.„Ak by mali poslanci Európskeho parlamentu záujem o odbornú diskusiu, prijali by ponuku ministerstva spravodlivosti adresovanú 7. decembra 2023 predsedníčke monitorovacej skupiny pre demokraciu, právny štát a základné práva (DRFMG), Sophie in´t Veld , v ktorej ministerstvo ponúklo písomne zodpovedať akékoľvek otázky, ktoré by poslanci Európskeho parlamentu mohli mať vo vzťahu k predkladanej reforme trestného práva,“ skonštatoval rezort.Legislatívny proces k zmenám trestnej politiky Slovenska však už podľa ministerstva dávno nespĺňa charakteristiky skráteného legislatívneho konania. Naopak, jeho fázy prekračujú zákonné požiadavky i legislatívne uzancie.„Legislatívny proces je výlučnou suverénnou kompetenciou členských štátov Európskej únie, v ktorej inštitúcie Európskej únie, vrátane Európskeho parlamentu, nemajú žiadnu pôsobnosť,“ zdôraznil rezort v stanovisku.Obavy o schopnosť Slovenska bojovať proti korupcii v stredu vyjadrili členovia Európskeho parlamentu (EP) v uznesení 496 hlasmi. Proti prijatiu uznesenia bolo 70 europoslancov a 64 členov EP sa hlasovania zdržalo. Dôvodom znepokojenia je spomínaná novela slovenského Trestného zákona.