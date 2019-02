V 1. kole slalomu SP Vlhová skončila druhá o sekundu za Shiffrinovou

Na snímke P. Vlhová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Maribor 2. februára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po odjazdení úvodnej pätnástky 1. kola sobotného slalomu Svetového pohára v Maribore na druhom mieste. Za vedúcou Mikaelou Shiffrinovou z USA zaostala o rovnú sekundu, tretia bola Anna Swenn-Larssonová (+1,09).Američanka naskočila na trať ako tretia, predviedla skvelú jazdu, nespravila chybu a vytvorila si pohodlný náskok do druhého kola. Vlhová so štartovým číslom 6 zvolila typický agresívny štýl, na Shiffrinovú však nemala šancu. Už na prvom meranom úseku zaostala o vyše pol sekundy, ani ona sa síce nedopustila výraznej chyby, ale na americkú rivalku to nestačilo.Vlhová si v druhom kole musí dať pozor na tretiu Annu Swenn-Larssonovú, ktorá stratila na Slovensku iba deväť stotín, pred štvrtou pretekárkou má však náskok 0,57 sekundy.