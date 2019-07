V 1.polroku 2019 bolo v okrese Malacky 80 požiarov

Na archívnej snímke požiar vo výrobnej hale a na skládke odpadu v katastri obce Zohor, okres Malacky 25. apríla 2019. Foto: TASR - Vladimír Benko/MV SR Foto: TASR - Vladimír Benko/MV SR

Bratislava/Malacky 29. júla (TASR) – Za prvých šesť mesiacov roka 2019 vzniklo v okrese Malacky 80 požiarov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to len o tri prípady viac, no oveľa vyššia, až o 1.833.500 eur, je celková škoda, ktorá bola požiarmi spôsobená. Informovalo o tom Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Malackách.Celkovú škodu vyčíslili na 1.971.800 eur (138.300 eur v 1. polroku 2018). Pod celkovú výšku sa najvýraznejšie podpísali následky aprílového požiaru v priemyselnom areáli v Zohore. Škodu po požiari, ktorý zachvátil dve haly a ich okolie, vyčíslili na 1.768.000 eur.Odhad uchránených hodnôt po uhasení vzniknutých požiarov je vo výške 4.730.050 eur. "Pri požiaroch nikto nezomrel, no zranilo sa 12 osôb, väčšina (10) pri požiari v priemyselnom parku,“ dodali hasiči.Najčastejšou príčinou vzniku požiaru bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou (19 prípadov), v približne rovnakom počte (18) udalostí sa príčinu zistiť nepodarilo. Najviac požiarov (16) likvidovali v okresnom meste Malacky, v 11 prípadoch zasahovali hasiči v Plaveckom Štvrtku.