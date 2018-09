V 2. štvrťroku rástol v SR počet zamestnancov a pracujúcich v službách

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 7. septembra (TASR) - Zamestnanosť sa v 2. štvrťroku medziročne zvýšila o 1,2 % na 2,556 milióna osôb. Po odpočítaní osôb pracujúcich v zahraničí sa zamestnanosť na území Slovenska medziročne zvýšila o 1,7 % na 2,416 milióna ľudí. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.Z hľadiska štruktúry pracujúcich bol tento vývoj ovplyvnený predovšetkým rastom počtu zamestnancov o 39.000 osôb (o 1,8 %). Počet podnikateľov sa medziročne znížil o 9200 ľudí (o 2,4 %).Na celkovej zamestnanosti mal najvyšší podiel priemysel (27 %) a obchod (12,2 %). Oproti 2. štvrťroku 2017 sa zvýšil počet pracujúcich v odvetviach služieb o 58.400 osôb. V dôsledku úbytku prác dočasného charakteru celkový počet pracujúcich v priemysle naopak klesol o 4400 ľudí. Naďalej pretrvával pokles zamestnanosti v pôdohospodárstve, kde sa počet pracujúcich znížil o 13.200 osôb.Počet pracujúcich sa medziročne zvýšil vo väčšine krajov, relatívne najviac v Košickom o 2,8 % a Banskobystrickom kraji o 2,7 %. Najvyššia miera zamestnanosti bola v Bratislavskom kraji, a to 80,1 %.Počet pracujúcich v zahraničí do jedného roka sa v 2. štvrťroku medziročne znížil o 10.100 alebo 6,7 % na 139.800 osôb. Medzi nimi prevládali pracujúci v stavebníctve, priemysle, zdravotníctve a sociálnej pomoci. V rámci európskych krajín najviac slovenských občanov pracovalo v Rakúsku (50.500 osôb), Českej republike (31.600 osôb) a v Nemecku (26.500 osôb). Z regionálneho hľadiska najviac ľudí, ktorí odišli za prácou do zahraničia, bolo z Prešovského kraja (29.200 osôb).Počet voľných pracovných miest v 2. štvrťroku medziročne vzrástol v priemere o 4217 alebo 21 % na 24.334 miest. Absolútne najviac sa ich počet zvýšil v priemyselnej výrobe o 1300, stavebníctve o 876 a vo verejnej správe a sociálnom zabezpečení o 751. Ponuka voľných pracovných miest medziročne najviac klesla v odborných, vedeckých a technických činnostiach, a to o 207 miest.