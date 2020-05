V 250 slovenských zariadeniach sociálnej a zdravotnej starostlivosti zaznie odkaz pre seniorov

Nové aktivity pre vyplnenie voľného času

Seniori sa dostanú ku kultúre, ktorá ich baví

11.5.2020 (Webnoviny.sk) -Opatrenia, ktoré museli zariadenia sociálnej starostlivosti pre koronavírus prijať, znemožňujú návštevy blízkych a klientom značne obmedzujú spoločenský program. "To je okrem sociálnej izolácie náročné aj pre samotný personál, ktorý musí tento čas nejako zmysluplne vyplniť. Veľmi sa tak tešíme podpore umelcov a tieto aktivity vítame. Napokon aj ambasádorkou projektu Portál Malina je obľúbená slovenská herečka Kristína Svarinská, ktorá nám nezištne pomáha a fandí myšlienke pomoci najkrehkejším od samotného zrodu portálu", vysvetľuje odborná garantka a iniciátorka portálu Malina Zuzana Fabianová, ktorá je zároveň aj generálnou manažérkou zariadení OC Lipová a ZSS Slnečný dom v Humennom.Portál Malina slúži v prvom rade na pomoc pre ľudí, ktorí potrebujú nájsť najvhodnejšie zariadenie, spôsoby pomoci sa však postupne rozširujú o edukačné aktivity pre ošetrujúci personál alebo pre príbuzných, ktorí sa starajú o seniorov doma. Dnes však pribudla aj ďalšia funkcia. "Spojili sme sa so spoločnosťami Essity a Henkel Slovensko a vznikol nápad vytvoriť na portáli Malina priestor na zdieľanie rôznorodého kultúrneho obsahu a pozdravov od umelcov. Seniorov z 250 zariadení z rôznych kútov Slovenska určite potešia a skrátia im dlhé chvíle," dodáva Alena Mochnáčová, ktorá zodpovedá za správu a vývoj portálu.Postupne bude na web Malina pribúdať aj ďalší zábavný obsah ako je čítanie kníh na pokračovanie, ale aj užitočný materiál určený pre personál. "V spoločnosti Essity sa dlhodobo venujeme podpore zariadení dlhodobej starostlivosti na Slovensku a veľmi citlivo vnímame súčasnú situáciu. Dúfame, že hudobné a tanečné pozdravy a vystúpenia potešia obyvateľov týchto zariadení a zároveň odbremenia ošetrujúci personál," vysvetľuje Monika Hradecká, riaditeľka pre public affairs na Slovensku zo spoločnosti Essity, ktorá je výrobcom inkontinenčných pomôcok TENA.Projekt zároveň podporila spoločnosť Henkel Slovensko, ktorá sa dlhodobo venuje témam zameraným na pomoc seniorom, na zmysluplné trávenie ich voľného času a znižovanie rizika vzniku generačnej priepasti. "Nesmierne nás teší, že sme na Slovensku našli partnera, ktorý aj v tomto zvlášť pre seniorov náročnom období uvažuje podobne ako my. Naša pomoc má tak väčší dopad a prostriedky sú využité efektívne tam, kde sú naozaj potrebné. Veríme, že aj vďaka tejto spolupráci a vytvoreniu programu na portáli Malina sa podarí spríjemniť život seniorom nielen v zariadeniach, ale aj tým, ktorí trávia karanténu doma, " dopĺňa Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie zo spoločnosti Henkel Slovensko.Viacero umelcov už obyvateľom zariadení sociálnych služieb odkázalo, že im nie sú ľahostajní – medzi prvými zoskupenie Five Gentlemen a Miloš Stančík, Folklórny súbor Technik Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Ľudová hudba Andreja Zahorca a postupne ďalší umelci, ktorých tvorbu mnohí seniori obľubujú. Projekt zároveň podporil aj najznámejší slovenský džezový orchester Bratislava Hot Serenaders, ktorý portálu Malina venuje niekoľko voľných vstupov na svoj profilový on-line koncert 31.mája. Zároveň umelci ďalej nahrávajú pozdravy a krátke vystúpenia, ktoré budú všetky postupne umiestnené na webovom portáli Malina Informačný servis