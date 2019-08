V AAA AUTO padol rekord mesačných predajov, v júli si zákazníci odviezli viac ako 8 tisíc vozidiel

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.8.2019 (Webnoviny.sk) -"Už koncom júna sme zaznamenali rekordný týždenný predaj v celej histórii spoločnosti. Teraz je jasné, že to bol signál k ešte významnejšiemu rastu v celom mesiaci júli. Prekonanie hranice 8 000 predaných áut za mesiac bol náš dlhodobý cieľ pre tento rok a som rada, že sa ho podarilo dosiahnuť už teraz. Je to najviac vozidiel, ktoré sa nám podarilo za mesiac predať v celej 27 ročnej histórii spoločnosti. Predaje boli vďaka enormnému dopytu silné vo všetkých krajinách. Najviac v meziročnom porovnaní, o 67 %, narástli v Poľsku, kde sa tento rok za osem mesiacov dostaneme na rovnaký objem ako za celý minulý rok," uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA AUTO.V prípade Slovenska ide o druhý najvyšší predajný výsledok v histórii, pričom rekord je ešte z roku 2007, kedy sa za jeden mesiac predalo 1 825 áut.Podľa Karolíny Topolovej sú súčasné rekordné predaje výsledkom novej stratégie firmy, ktorá v súčasnej dobe rýchlo otvára skôr výkupné pobočky, aby mala kde "zdrojovať" vozidlá pre uspokojenie zvýšeného dopytu. "V júni sme v rámci skupiny sprevádzkovali tri výkupné pobočky. V júli sme otvorili ďalšiu výkupnú pobočku v Příbrami, v auguste sa chystáme sprevádzkovať výkupné centrum v Prahe. V Poľsku sme tesne pred otvorením niekoľkých výkupných zastúpení, ale aj fullservisových autocentier. Začiatkom roka avizovaná lokálna i medzinárodná expanzia sa dostala do fázy rýchlej realizácie a vďaka tomu sa nám podarilo nielen splniť, ale aj prekonať hranicu päťdesiatich pobočiek, ktorú sme si vytýčili pre rok 2019," vysvetlila Topolová.Išlo o rekord v predaji ojazdených áut v priebehu jedného týždňa v rámci dvadsaťsedemročnej histórie firmy. Vďaka expanzii už AAA AUTO tento rok prekonalo hranicu 50 pobočiek, pričom pôsobí už na 52 miestach v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku a Poľsku. Do konca roka plánuje v regióne strednej Európy otvoriť svoje zastúpenie v piatich ďalších mestách.