V Afganistane je 16 ľudí s trvalým pobytom na Slovensku, zlá situácia však podľa Hegera komplikuje ich evakuáciu vládnym špeciálom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.8.2021 (Webnoviny.sk) - Situácia v Afganistane sa každým dňom zhorušuje, komunikácia s ľuďmi čakajúcimi na evakuáciu je preto o to náročnejšia. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO).Podľa medializovaných informácií čaká na evakuáciu z Afganistanu približne 250 ľudí s väzbami na Slovensko. Vládny špeciál je podľa Hegera pripravený pomôcť, bezpečnostná situácia však evakuáciu komplikuje a je veľmi otázne, koľkých čakajúcich by sa v prípade jeho vyslania podarilo dostať k lietadlu.„Tá úspešnosť sa každou minútou znižuje a už vieme, že aj dnes viaceré krajiny, ktoré tam išli, neboli schopné naložiť všetkých ľudí zo svojich zoznamov, pretože dostať ich k lietadlu je to najťažšie,“ povedal Heger.Zároveň vysvetlil, že vládny špeciál môže poskytnúť miesto pre maximálne 24 ľudí, ktorí sa nachádzajú v Afganistane. Preto aj v prípade vyslania vládneho špeciálu ostane množstvo ľudí s väzbami na Slovensko stále v krajine pod nadvládou Talibanu . „Je možné, že sa nám v prípade vyslania vládneho špeciálu nepodarí dostať na Slovensko ani desať ľudí,“ vysvetlil zložitosť bezpečnostnej situácie v krajine.Podľa Hegera bude v rukách partnerov, ktorí ovládajú perimeter na letisku v Kábule, čo bude s ľuďmi, ktorí tam ostanú aj po 31. auguste. Presne vtedy totiž plánuje Taliban uzavrieť hranice s ostatnými krajinami.Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) dodal, že v súčasnosti existuje úsilie, aby Taliban aj po 31. auguste umožnil krajinám evakuovať svojich občanov a ľudí s väzbami na dané krajiny prostredníctvom humanitárneho evakuačného koridoru.Zároveň uviedol, že je prioritou Slovenska pomôcť v Afganistane tým, ktorí majú priame väzby na Slovensko, alebo majú blízkych, respektíve väzbu na iného občana Slovenska.Šéf slovenskej diplomacie uviedol, že so žiadosťou o pomoc eviduje 16 ľudí s trvalým pobytom na Slovensku, ženy a deti s právom na zlúčenie rodiny, ktorých je 50 a deväť študentov, ktorí dostali štipendium.Tiež sú medzi nimi doktorandi a študenti vysokých škôl s pobytom v Kábule, ktorých je dohromady 28. Týmto ľuďom môže SR pomôcť dvojako. „Prvou možnosťou je špeciál, ale bezpečnostná situácia v Afganistane je, aká je. Druhou možnosťou pomoci je pokúsiť ich dostať do špeciálov iných krajín,“ povedal Korčok.Po 31. auguste vyvstáva otázka, čo s tými, ktorí tam ostanú. „Taliban komunikuje jasne, že je to do 31. augusta. Ale môžem potvrdiť, že tu je úsilie, aby aj po 31. auguste, keď sa z Kábulu stiahnu vojská Spojených štátov amerických, umožniť akýsi evakuačný a humanitárny koridor,“ povedal šéf slovenskej diplomacie.Spomedzi ôsmich občanov Afganistanu, ktorí prišli minulý týždeň na Slovensko, ich o azyl požiadalo všetkých osem. Po rokovaní vlády sa vyjadril k situácii aj minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). Zatiaľ však neeviduje zvýšený záujem o poskytnutie azylu v súvislosti s humanitárnou krízou v Afganistane.