V Afganistane ostalo 148 hlasovacích miestností v nedeľu zatvorených

Ženy čakajú v rade pred volebnou miestnosťou v Heráte počas parlamentných volieb v Afganistane. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 21. októbra (TASR) - V dôsledku bezpečnostných hrozieb zostalo v nedeľu v druhý deň parlamentných volieb v Afganistane zatvorených najmenej 148 hlasovacích miestností.Zo 401 volebných miestností, ktoré sa mali otvoriť, tak urobilo iba 253, pokým ostatné ostali zatvorené, informovala Nezávislá volebná komisia.V sobotu sa malo otvoriť celkovo 4900 hlasovacích miestností, ale niektoré tak vôbec neurobili, iné nemali hlasovací materiál a ďalšie zápasili s technickými problémami.Thomas Ruttig, spolupredseda organizácie Afghanistan Analysts Network, označil voľby za najhoršie, aké monitoroval od roku 2004. Opísal ich ako chaotické a slabo pripravené, pričom biometrické zariadenia dorazili príliš neskoro a hlasovanie nedostatočne kontrolovala volebná komisia.Šéf volebnej komisie Abdul Badí Saját informoval, že v sobotu z celkového počtu 8,8 milióna registrovaných voličov odhlasovali vyše tri milióny ľudí. Pripustil nedbanlivosť zo strany volebnej komisie a poukázal na to, že zamestnanci najatí na voľby sa v hlasovacích miestnostiach neukázali po vyhrážkach zo strany Talibanu. Militanti varovali učiteľov, aby sa nielenže neopovážili pracovať v miestnych volebných komisiách, ale aby ani neposkytli svoje školy ako priestory pre volebné centrá.V nedeľu prišlo o život 11 civilistov vrátane ženy a šiestich detí, keď ich auto narazilo na bombu nastraženú pri ceste v provincii Nangarhár, uvádza agentúra DPA.V prvý deň volieb došlo v Afganistane k takmer 200 útokom, pri ktorých bolo zabitých 27 civilistov a 11 príslušníkov bezpečnostných síl a zranenia utrpelo viac než 100 ďalších ľudí.Islamistické hnutie Taliban odsúdilo tieto voľby akoZaprisahalo sa, že urobí všetko pre to, aby hlasovaniu zabránilo, a varovalo kandidátov a príslušníkov bezpečnostných síl, že sa stanú jeho terčmi, ak sa budú na voľbách podieľať.Predbežné výsledky volieb by mali byť podľa doterajších správ zverejnené najskôr v polovici novembra a konečné sa očakávajú až v decembri.